تدوین "بانوی شهر ما" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون 30 درصد از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و تمام بازیگران نیز جلوی دوربین حاتمی‌کیا قرار گرفته‌اند. بیشتر فیلمبرداری "بانوی شهرما" در لوکیشن اصلی در جنوب تهران فیلمبرداری می‌شود، اما تعدادی سکانس‌های خیابانی در شب نیز گرفته می‌شود.

این فیلم 15 آبان ماه کلید خورده است. رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک صفری،هدی ناصح، اولدوز منصورو... از بازیگران "بانوی شهر ما" هستند.

تعدادی از عوامل تولید فیلم "بانوی شهر ما" عبارتند از نویسنده و کارگردان:ابراهیم حاتمی کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار:آرش برومند، طراح صحنه و لباس:سارا سمیعی، طراح گریم:مهین نویدی، دستیار و برنامه ریز:روزبه سجاد حسینی و تهیه کننده:محمد پیرهادی.