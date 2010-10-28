ایرانیان 74 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین نبی لو پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی در بیرجند، میزان زکات جمع آوری شده توسط این ستاد تا پایان سال 83 را بالغ بر 300 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 400 درصد نسبت به سال 1383، افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این رقم به 74 میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است، افزود: از این مبلغ 49 میلیارد تومان در سال گذشته به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است.

نبی لو اضافه کرد: در سال گذشته از محل جمع آوری زکات مردم سه هزار و 285 پروژه عمرانی در کشور به بهره برداری رسیده، که انتظار می رود در سال جاری با افزایش جمع آوری زکات در کشور این تعداد پروژه نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه دادن زکات در ایران به عنوان یک تکلیف شرعی اهمیت داده می شود، عنوان کرد: طی پنج سال گذشته در دولت نهم و دهم اقدامات موثری در راستای احیا زکات صورت گرفته است.

نبی لو همچنین از انجام کارهای پژوهشی طی سال گذشته در سطح کشور خبر داد و گفت: در این مدت زیرساختهای زکات شامل نیازهای اطلاع رسانی، اعتماد سازی، فرهنگ سازی و تبلیغات در دستور کار قرار گرفته است.

وی به برگزاری اردوهای آموزشی تخصصی در استانها اشاره کرد و خواستار برگزاری این اردوها در خراسان جنوبی شد.

نبی لو با بیان اینکه این اردوها به مدت سه روز با حضور اعضای ستاد زکات استان، شهرستان و بخشها برگزار می شود، اظهار داشت: در اردوهای آموزشی نیازهای زکات، فرهنگ سازی، هزینه کرد، اعتماد سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دبیر ستاد احیای زکات کشور در پایان خواستار برگزاری این اردوهای آموزشی از پایان آبان ماه جاری در این استان شد و گفت: در این راستا اعتبار لازم پیش بینی شده و در اختیار استان قرار خواهد گرفت.

امام جمعه بیرجند نیز در این جلسه امنیت را سرمایه اجتماعی جامعه دانست و گفت: در کشوری که در راس امور آن ولایت فقیه بر مسائل نظارت دارد، امنیت اجتماعی حاکم خواهد بود.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی بر وحدت و انسجام در بین آحاد جامعه تاکید کرد و افزود: باید در جامعه اعتماد عمومی حکم فرما شود، چراکه این مهم تاثیر گذار در کلیه مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

وی صداقت، زکات، امنیت، اعتماد عمومی و ادب را از ویژگیهای کشور اسلامی برشمرد و عنوان کرد: مدیران باید مصداق بنده صالح خدا بوده و دارای اصل بیان و اندیشه خردمندانه باشند.

امام جمعه بیرجند در پایان انقلاب اسلامی ایران را انقلاب فرهنگی دانست و تاکید کرد: در این زمینه باید به برگزاری شورای فرهنگ عمومی اهمیت کافی داده شود، زیرا این مهم در فرهنگ جامعه و انسان سازی در جامعه تاثیر گذار است.