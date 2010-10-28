بدهی هزار میلیارد ریالی دستگاه های دولتی به شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا پاک فطرت ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: این دستگاه های بدهکار باید سریعتر بدهی های خود را پرداخت کنند.

مهلت یک هفته ای برای پرداخت بدهی

سرپرست شهرداری شیراز با بیان اینکه دستگاه های بدهکار به شهرداری تنها یک هفته فرصت برای پرداخت دارند، تاکید کرد: سالهاست که به دنبال مطالبات خود از دستگاه های استان هستیم و از امروز تنها یک هفته فرصت پرداخت به این دستگاه ها می دهیم و پس از پایان فرصت از طریق کمیسیون ماده 77 اقدامات لازم برای مسدود کردن حسابهای ارگانها انجام می شود.

پاک فطرت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص مباحث ترافیکی شهر گفت: مهمترین مشکل ترافیک شیراز عدم توجه به مسایل فرهنگی است که برای از میان برداشتن این مشکل باید تمامی دستگاه های مربوطه هماهنگ و بحث فرهنگی را از رده های پایه شروع کنند.

وی ادامه داد: صدور مجوز تولید خودرو به صورت گسترده باید در کنار اختصاص بودجه کارهای فرهنگی نیز باشد چراکه فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه عمومی در شهر باید ارتقا یابد.

خیابان ارم محل راه اندازی ادارات نیست

در ادامه پاک فطرت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص حضور ادارات در خیابان توریستی ارم گفت: ادارات شیراز باید در مکانهایی استقرار پیدا کنند که دسترسی برای مراجعه کنندگان راحت باشد و نباید نمادهای این شهر را از بین برد.

سرپرست شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد راه هایی برای توسعه درآمد پایدار در شهرداری شیراز گفت: درآمد پایدار یک شعار نیست بلکه باید به این موضوع توجه ای خاص شده و از مشاورین اقتصادی و اساتید دانشگاه نیز استفاده شود.