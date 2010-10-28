سیدجلال فیاضی مدیرعامل سابق ایرنا در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه مهر به تحلیل وضعیت آموزش خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کشور پرداخت و گفت: حدود 25 سال پیش در دانشگاه‌های کشور رشته روزنامه‌نگاری وجود نداشت یا تعطیل شده بود و دانشجو در این رشته پذیرش نمی‌شد و در آن دوران ورود به عرصه رسانه و خبرنگاری کاملاً تجربی بود.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا در مشهد افزود: به تدریج دانشگاه‌ها شروع به کار کردند و به تریبت نیروی انسانی پرداختند. همچنین دوره‌های آموزشی نیز توسط وزارت ارشاد برگزار شد تا به مقطعی رسیدیم تا فارغ‌التحصیلان رشته روزنامه نگاری به یک رقم قابل قبولی در کشور رسیدند.

موسس روزنامه قدس با اشاره به دوران راه‌اندازی این روزنامه در سال 66 خاطرنشان کرد: در زمان راه‌اندازی روزنامه قدس حتی یک نفر هم نمی‌توانستیم پیدا کنیم که تحصیلات دانشگاهی در حوزه رسانه داشته باشد.

وی درباره راهکارهای رفع چالش‌های آموزش خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کشور گفت: وجود رسانه‌هایی که نقششان تجربه کردن فعالیت رسانه‌ای باشد به بالندگی بیشتر فعالیت رسانه‌ای در کشور می‌تواند کمک کند که در این بین خبرگزاری‌های بزرگ و مطرح کشور می‌توانند به فکر راه‌اندازی باشگاه‌ها و شبکه‌های خبری مختص تجربه کردن و آموزش بیافتند

فیاضی با بیان این که همه هنر روزنامه‌نگاری از آموزش رسمی روزنامه نگاری سرچشمه نمی‌گیرد، افزود: بخشی از هنر روزنامه‌نگاری و خلاقیت، استعداد درونی و علاقه و پشتکار و تجربه باز می‌گردد. به دیگر سخن روزنامه‌نگارانی داریم که رشته تحصیلی شان روزنامه نگاری نیست ولی روزنامه‌نگاران موفقی بودند و برعکس افرادی هستند که در رشته روزنامه نگاری تحصیل کرده‌اند اما نتوانسته روزنامه‌نگاران موفقی باشند.

مدیرعامل سابق ایرنا با بیان اینکه آموزش رسمی روزنامه نگاری لازم است، به مهر گفت: اما آموزش رسمی کافی نیست. لذ ا باید به سمتی برویم که هم سازمان‌های رسانه‌‌ای ایجاد کنیم که امکان تجربه جوانان برایش فراهم شود و آنها بتوانند به دیگر سازمان‌های رسانه‌ای بپیوندند که در این حوزه خبرگزاری ایسنا اولین تجربه کاری کشور بود که بعدها این مجموعه با گذار دوران دانشجویی به شکلی حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور ادامه حیات داد.

این مدیر رسانه‌ای افزود: زمانی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مسئولیت داشتم احساس شد وجود یک شبکه خبری ویژه برای جوانان لازم است که این موضوع به تاسیس شبکه خبری برنا انجامید که این شبکه به تدریج در حال تبدیل شدن به یک خبرگزاری حرفه‌ای است.

وی بخشی از تحقق موضوع آموزش روزنامه نگاری را ناظر بر فعالیت دادنشجویان در نشریات دانشجویی دانست و گفت: نشریات دانشجویی دوران بسیار خوبی است که دانشجویان علاقه مند به خبر و رسانه می‌توانند تجربه کنند ولی احساس من این است که طی دو یا سه سال گذشته نشریات دانشجویی افت کرده و پویایی گذشته را ندارند.