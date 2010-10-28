تعطیلی یک روزه 15غرفه خارجی نمایشگاه / یک نکته از بین المللی بودن نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (6 آبان) و در شرایطی که چهارمین روز از هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در حال سپری شدن است، 15 غرفه در بخش رسانه های خارجی این نمایشگاه تعطیل است و جذابیت این قسمت از شبستان که اتفاقاً بخش ابتدایی نمایشگاه هم محسوب می شود، برای بازدیدکنندگان کم شده است.

در حال حاضر غرفه کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، گرجستان، روسیه، مالزی، زیمبابوه، چین، عراق، سودان، تونس، ژاپن، قزاقستان، بلاروس، آلبانی و اندونزی تعطیل است و مسئولان مربوطه در غرفه هایشان حضور ندارند.

محمد عزب باشی مدیر سالن رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تعطیلی یک سوم از غرفه های خارجی حاضر در نمایشگاه مطبوعات (15 غرفه از 48 غرفه) گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مهمانان ما از کشورهای جهان اسلام هستد،امروز (6 آبان) 94 نفر ازغرفه داران را برای زیارت حرم حضرت معصومه(س) به قم اعزام کرده ایم.

وی همچنین از برگزاری نشستی در کتابخانه ملی با حضور شخصیت های علمی خارجی حاضر در نمایشگاه مطبوعات خبر داد و افزود : شاید به خاطر این مسئله و همچنین اعزام علاقه مندان برای زیارت به قم ، بخش رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات خلوت به نظر می رسد.

مدیر سالن رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات ادامه داد: البته مسئولان بعضی از غرفه ها هم به قم نرفته اند و در عین حال در غرفه هایشان هم مستقر نیستند که این به دلیل دیدار با رسانه های داخلی و امضای تفاهم نامه همکاری با آنان بوده است.

عزب باشی در پاسخ به این سوال که " آیا نمی شد تمهیدی اندیشید که حداقل یک نفر در غرفه ها بماند و جذابیت این بخش از نمایشگاه مطبوعات که اتفاقاً در ورودی شبستان هم واقع شده، حفظ شود" گفت: این اتفاق امروز استثنائاً رخ داده و از فردا دوباره شاهد شلوغی این سالن خواهیم بود.

وی همچنین درباره جانمایی رسانه های خارجی در نمایشگاه در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که "با توجه به ایرانی بودن بیش از 90 درصد بازدیدکنندگان، آیا بهتر نبود غرفه های ابتدایی شبستان به رسانه های داخلی پرمخاطب اختصاص می یافت" گفت: سیاست گذاری در این زمینه بر عهده سیستم اجرایی معاونت مطبوعات بوده است در عین حال ما اصرار داشتیم که اول نمایشگاه باشیم برای اینکه مهمانان خارجی ما احساس غربت نکنند.

مدیر سالن رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات افزود: من با نظر شما که می گوئید جذابیت نمایشگاه با این نوع جانمایی کم شده، مخالفم و فکر می کنم یک بازدیدکننده وقتی در بدو ورود نشریات خارجی را می بیند، متوجه بین المللی بودن نمایشگاه می شود.

محمد عزب باشی همچنین با ارائه آماری مقایسه ای از حضور رسانه های خارجی در نمایشگاه مطبوعات، گفت: امسال 271 نفر از 52 کشور جهان در نمایشگاه حضور دارند که از این میان 60 نفر شخصیت های علمی جهان اسلام و بقیه نمایندگان خبرگزاری ها، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون های خارجی هستند.

وی افزود: سال گذشته 80 مهمان از 32 کشور در نمایشگاه حاضر بودند که امسال این تعداد به 271 نفر از 52 رسیده است. پارسال در مجموع 2 نشست داشتیم اما امسال روزانه بیش از 4 نشست و حداقل یک کنفرانس خبری داریم.

مدیر سال رسانه های خارجی نمایشگاه مطبوعات همچنین گفت: سوریه، لبنان و چین از جمله کشورهایی هستند که حضوری قوی و موثر در نمایشگاه امسال دارند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تا 10 آبان در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران برپاست.