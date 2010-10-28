جنبش نرم افزاری و جنگ نرم دو چالش عمده محیطهای دانشگاهی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین قدیانی ظهر پنجشنبه در جمع روسای دانشگاه های استان زنجان با بیان اینکه گام برداشتن در مسیر جریان سازی فکری، از وظایف مراکز علمی کشور به شمار می آید افزود: باید تئوری های مورد نیاز جامعه در این محیط ها تولید شود چرا که هم اکنون تناقض هایی در تولید اینگونه مباحث و اقدامات انجام شده در جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم با سازماندهی مناسب در دانشگاه ها، نقص موجود در این بخش از بین برود، به گونه ای که می توان گفت روسای دانشگاه ها به عنوان فرماندهان جنگ نرم، نقش بسزایی در تحقق این اهداف دارند.

قدیانی با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی با 600 هزار عضو فعال می تواند در راستای ایجاد جنبش نرم افزاری گام های موثری در محیط های دانشگاهی بردارد، افزود: اگر این نهاد موفق به جریان سازی در این محیط شود، قطعاً شاهد رشد و بالندگی همه جانبه کشور خواهیم بود.

وی جنگ نرم را نیز از جمله چالشهای پیش روی کشور عنوان کردو گفت: راه اندازی اتاق فکر با حضور روسای دانشگاه ها، بسیج دانشجویی و مسئولان ارشد استانی می تواند شرایط مناسبی را برای هم افزایی بیشتر مسئولان در مقابله با تهدیدات دشمن فراهم کند.

قدیانی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد به چالش کشیدن بی مورد محیط های دانشگاهی هستیم، افزود: با ایجاد اتاق فکر می توان فضا را جهت اعتلای هر چه بیشتر دانشجویان مدیریت کرد.

وی با تاکید بر اینکه روسای دانشگاه ها باید این اجازه را به دانشجویان بدهند که آرمان خواهی خود را حفظ کنند، خاطرنشان کرد: باید همه فعالیت ها را در جهت رشد روز افزون تر جامعه همسو کرد.

همچنین جانشین فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان دانشگاه ها را در صف مقدم جبهه نبرد با دشمنان انقلاب دانست و گفت: دانشجویان بسیجی، افسران جنگ نرم هستند و باید از این ظرفیت ها برای توسعه کشور استفاده کرد.

سرهنگ محمد اسماعیلی افزود: باید در تربیت نسلی تاثیر گذار در جامعه، اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی هماهنگی بین بخشی موجود با بسیج دانشجویی را سر منشا تحولات در جامعه دانست و ادامه داد: برغم فعالیت های صورت گرفته، باز هم فضا برای انجام کارهای بیشتر در بسیج وجود دارد و مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند.