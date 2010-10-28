جلب رضایت فارغ التحصیلان تئاتر استان مرکزی نیاز به بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید مجتبی صفرآبادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اراک با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد آنقدر بضاعت ندارد که بتواند رضایت همه را جلب کند اظهار داشت: تمام آنچه که دولت در قالب بودجه فرهنگی به ما ابلاغ می کند در بخش فرهنگ و هنر هزینه می شود.

وی از برگزاری بیست و دومین جشنواره تئتار خبر داد و گفت: این تئاتر از 10 آبان به مدت سه روز در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شو دو گروه های برتر این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر که آذر سال جاری برگزار می شود، راه خواهند یافت.

وی با اشاره به اینکه هشت گروه نمایش به بیست و دومین جشنواره تئاتر این استان راه یافتند تصریح کرد: از 34 اثر راه یافته به مرحله بازبینی جشنواره، هشت گروه نمایش به بخش مسابقه و دو گروه نمایش به بخش جنبی از سوی هیئت بازبین برای شرکت در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی انتخاب شدند

صفر آبادی با بیان اینکه بیست و دومین جشنواره معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: از 25 مهر به مدت یک هفته بازبینی نهایی آثار توسط بازبین های مدعو بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی انجام شد.

وی اضافه کرد: اولویت اصلی انتخاب آثار جشنواره تئاتر امسال توجه به میراث گرانقدر دینی، ملی و تاکید بر ویژگی های فرهنگی، اقلیمی، بومی و مخاطب گرایی، توجه به مضامین و ارزش اجتماعی، اخلاقی و هنجارشناسی، توجه ویژه به گزینش آثار فاخر و برجسته از نظر محتوایی، کیفی و هنری با توجه به سبک و شیوه اجرایی و انعکاس ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به روز بودن موضوع نمایش بوده است.

صفرآبادی تصریح کرد: بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی با هدف شناسایی استعدادهای خلاق هنرمندان و همچنین تلاش برای توسعه و ماندگاری هنر تئاتر با بهره گیری از سیاستها، رهنمودها و دستورالعمل های مسئولان برگزار می شود.

هم اکنون در استان 46 گروه تئاتر وجود دارد.