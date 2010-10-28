شهرداری کرج به دستگاه مدرن مرمت آسفالت مجهز شد

علی کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق اظهار داشت: نخستین دستگاه مرمت آسفالت با قابلیت ها ومزیت های بسیار بالا با پیگیری های معاونت خدمات شهری شهرداری کرج خریداری شد.

وی افزود: با استفاده از این دستگاه روشهای سنتی جای خود را به روشهای نوین در آسفالت معابر خواهد داد.



معاون شهردارکرج به بیان مزایای این دستگاه پرداخت وگفت: معمولا در روشهای سنتی آسفالت به صورت سرد روی سطوح ریخته شده وچسبندگی آن با سطوح کناره چاله ها بسیار کم بوده و به راحتی قسمت مرمت شده دوباره جدا می شد اما در روش نوین و با استفاده از این دستگاه قیر با دما وفشار بسیار بالا روی سطوح چاله ها اسپری می شود که در نتیجه چسبندگی قسمت مرمت شده به سطح چاله بسیار زیاد خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در این روش فقط یک نفر اپراتور پشت فرمان خودرو قرار می گیرد وتمام کارها توسط همین یک نفر با دوعدد دسته جو استیک انجام می دهد.



کمالی زاده افزود: از دیگر مزایای این دستگاه می توان به اقتصادی بودن این دستگاه اشاره کرد چون با کمترین مواد اولیه وحداقل پرسنل بیشترین کار را انجام داده وطراحی دستگاه به شکلی است که اپراتور از دمای بالای قیر در حال پاشش در امان خواهد بود وهمچنین این دستگاه به دلیل سرعت عمل بالا ایجاد ترافیک نکرده و در تمام فصول سال قادر به انجام کار خواهدبود.



کمالی زاده در پایان اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از فناوری های نوین و بکارگیری دستگاه ها و تجهیزات مدرن و با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته بتوان شاهد رشد وشکوفایی شهر ودر نهایت جلب رضایت عزیزان شهروند بود.