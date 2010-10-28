دو کارخانه آسفالت در طارم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل راه و ترابری استان زنجان بااشاره به توانمندیهای شهرستان طارم و وجود زیرساخت­های لازم در این منطقه، توسعه راههای این شهرستان را با اهمیت دانست و گفت: با احداث راههای ارتباطی محور تهم - چورزق و زنجان - گیلوان - منجیل که عملیات اجرایی آنها با تلاش مضاعف در دست انجام است، در زمانی نه چندان دور شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود که نتیجه آن توسعه گسترده این شهرستان را در پی خواهد داشت.

غلامرضا سقندلی افزود: ظرفیت لازم در این شهرستان برای استفاده از تولید آسفالت این کارخانه­ها فراهم است و در حال حاضر تعریض و ارتقاء محورهای سرخه دیزج - گیلوان و گیلوان- منجیل به طول 35 کیلومتر توسطدو شرکت در دست اجرا وقسمت هایی ازآن در مرحله آسفالت ریزی قرار دارد.

وی ادامه داد: کارخانه آسفالت شرکت سلانسر در گیلوان با ظرفیت تولید آسفالت160 تن در ساعت به همراه کارخانه آسفالت مارینی 60 تنی وسیستم های تولید شن و ماسه و بتن آماده بااعتبار بیش از 20 میلیارد ریال و کارخانه آسفالت شرکت یولساز در کیلومتر هشت محور گیلوان - منجیل با ظرفیت 120 تن در ساعت با هزینه 10 میلیارد ریال با سرمایه گذاری این دوشرکت مورد بهره برداری قرارمی گیرد که اشتغال زایی بیش از 100نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم را نیز فراهم می کند.