استانداری گلستان انتصاب مدیر عامل خبرگزاری مهر را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عاشور در نامه ای توفیق روز افزون مقدسی را به عنوان مدیرعامل خبرگزاری مهر و مدیرمسئول روزنامه تهران تایمز خواستار شد.

در این نامه آمده است: با سلام و احترام، انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل خبرگزاری مهر و مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز تبریک می گویم، امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) موفق و پیروز باشد.

رضا مقدسی فارغ التحصیل رشته ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد است و بیش از 23 سال فعالیت رسانه ای در کارنامه خود دارد. مقدسی پیش از این مدیر مسئول روزنامه خبر، قائم مقام موسسه همشهری، سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول روزنامه قدس در تهران و مدیرعامل شرکت مطالعات بازرگانی و توسعه ارتباطات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بوده است.



فعالیت در رده های مختلف تحریریه و اجرایی در صدا و سیما، روزنامه جام جم و ... از دیگر مسئولیتهای وی بشمار می رود.

پرویز اسماعیلی مدیرعامل پیشین خبرگزاری مهر و مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز به مدت 9 سال مدیریت این مجموعه را برعهده داشت.