به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوچرخه سواری بازیهای آسیایی گوانگجو در دو بخش پیست و جاده از 22 آبان تا اول آذرماه پیگیری می‌شود که رکابزنان بخش پیست ایران از 22 تا 26 آبان به مصاف حریفان خود می‌روند. رقابت‌های جاده هم در دو بخش تایم تریل و استقامت از 29 آبان تا اول آذرماه پیگیری خواهد شد. برنامه این دیدارها در بخش پیست بدین ترتیب است:

شنبه 22 آبان ماه: برگزاری مسابقات مقدماتی تیم اسپرینت و 4 کیلومتر انفرادی

یکشنبه 23 آبان ماه: برگزاری مسابقات فینال تیم اسپرینت و 4 کیلومتر انفرادی

دوشنبه 24 آبان ماه: برگزاری مسابقات مقدماتی انتخابی و دور اول 4 کیلومتر تیمی، مقدماتی اسپرینت

سه شنبه 25 آبان ماه: برگزاری مسابقات فینال 4 کیلومتر تیمی، نیمه نهایی اسپرینت، مقدماتی دور امتیازی، مقدماتی کایرین

چهارشنبه 26 آبان ماه: فینال اسپرینت، فینال دور امتیازی، فینال کایرین

برنامه مسابقات رکابزنان در بخش جاده همین بدین شرح است:

شنبه 29 آبان ماه: مسابقه ذفینال تایم تریل انفرادی

دوشنبه اول آذرماه: مسابقه استقامت جاده

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو از 21 آبان تا 6 آذرماه به میزبانی شهر گوانگجو چین برگزار می‌شود.