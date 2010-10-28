کنترل تورم روانی ناشی از هدفمندی نیازمند مدیریت استراتژیک است

محمد خوش‌چهره در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات ، در خصوص شرایط دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: معتقدم جدای از چالش‌ها و ایرادات بنیادین که به لحاظ محتوایی و شکلی به این قانون وارد است و در دو سال اخیر بارها به این موارد اشاره کرده‌ام که بعضاً توسط دولت اصلاح شد ، بزرگترین مسئله در این رابطه شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور است.

وی اضافه کرد: اگر حتی قائل شویم که بهترین طرح را از نظر جامعیت و اشراف در اختیار داریم‌ این تازه 50 درصد مسئله است و 50 درصد مابقی مرحله اجرای این قانون است.

ابراز نگرانی از عدم اشراف آماری در اجرای هدفمندی

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: برخلاف مرحله قبلی که مرحله برنامه ریزی و تصمیم گیری بود این مرحله مرحله اجرا و برخورد با واقعیات است که به توانمندی‌ها و اشراف به اطلاعات آماری به شدت وابسته است، از این رو نگرانی زیادی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور دارم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در برشمردن دلایل نگرانی‌ خود نسبت به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد: عدم جامعیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به آثار و پیامدهای اجرای آن در جامعه و عدم اشراف به اطلاعات آماری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به میزان پرداخت‌‌ها و منابعی که ارایه شده است از جمله نگرانی های من در اجرای این قانون در کشور است.

خوش چهره در ادامه عنوان کرد: جدای از این ایرادات مقوله ای به نام انتظارات یا عوامل روانی تورمی یا همان عوامل روانی مردمی نسبت به اجرای این طرح در جامعه وجود دارد ، که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد.

کنترل عوامل روانی تورم نیازمند مدیریت استراتژیک است

وی خاطرنشان کرد: بین همه از جمله دولت، مجلس، عناصر آکادمیک، انستیتو تحقیقاتی در تورمی بودن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشتراک نظر وجود دارد ، اما اختلاف نظر بر سر میزان تورم تولیدی است.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی اضافه کرد: مثلاً ‌بانک مرکزی تورم چند درصدی را قبول دارد در حالی که مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی آن را بالای 50 درصد می‌داند و همچنین برخی از پژوهشکده‌های تحقیقاتی هم میزان تورم را بین 25 تا 50 درصد ارزیابی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه این عوامل روانی تورمی به نوع رفتار مردم در جامعه برمی‌گردد، گفت: این جا یک مدیریت استراتژیک لازم است تا بتواند عوامل روانی را کنترل کند.



رفتار دولت اعتماد ساز باشد

خوش چهره در توصیه به دولتمردان گفت: باید نوع رفتار دولت در جامعه اعتماد ساز باشد، یعنی دولت باید بتواند بی اعتمادی‌ها و نگرانی‌هایی که نسبت به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور وجود دارد را مدیریت، کنترل و بازسازی کند.

وی تصریح کرد: باید بر روی بازسازی افکار عمومی و فعالان اقتصادی به شدت کار شود.

این اقتصاددان افزود: اگر اعتماد عمومی بازسازی شود ، پدیده تورم می‌تواند کنترل و مهار شود و در مسیر صحیح پیش رود ولی اگر این اتفاق نیفتد ، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی را در جامعه داشته باشد.

وی در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت تا پایان سال جاری نیز گفت: به دلیل اینکه دولت آبروی خود را بر سر اجرای این قانون گذاشته است هر طور که شده سعی می‌کند تا پایان امسال استارت کار را بزند، اما اینکه پایداری و جامعیت آن به چه میزان خواهد بود قطعا ً‌جای بحث دارد.

ایرادات برنامه پنجم

خوش چهره در بخش دیگری از این گفتگو در مورد برنامه پنجم توسعه نیز اظهار داشت:‌ هنوز ایرادات محتوایی جدی به برنامه پنجم وارد است که از جمله آن می‌توان به ابهام کمیتی یا عدم نگاه مسلط عددی و آماری در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که باید برطرف شود.

وی معیار قضاوت بر روی تدوین برنامه پنجم را سند چشم انداز 20 ساله کشور دانست و افزود: برنامه 5 ساله پنجم توسعه باید بخشی 5 ساله از برنامه 20 ساله باشد و متعاقبا ً‌نیز برنامه سالانه که زیرمجموعه‌های برنامه پنج ساله هستند هم باید منسجم باشند در حالی که طی 5 سال گذشته مشاهده کردیم که این انسجام وجود نداشته است.