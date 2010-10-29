موسسه صلح آمریکا کتاب "اصول ایران" را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "موسسه صلح آمریکا" اعلام کرد که بزودی کتابی تحت عنوان "اصول ایران" حاوی مطالبی درخصوص قدرت، سیاست و روابط ایران با آمریکا منتشر خواهد کرد. در این کتاب حدود 50 شخصیت و کارشناس ایرانی و خارجی طی مقالاتی دیدگاههای خود در رابطه با مسائلی از جمله سیاست، اقتصاد، امور نظامی، برنامه هسته ای، گروههای مخالف و معارض، تحریم اقتصادی، اقوام مذهبی و روابط با آمریکا طی شش دوره ریاست جمهوری تشریح می کنند.

مطالب این کتاب توسط "رابین رایت" خبرنگار سابق لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست تدوین و تایید شده است.

بخشهای عمده این کتاب از ماه اکتبر بر روی وب سایت این موسسه قرار داده شده و از سوی محافل خبری و سیاسی مورد نقد قرار گرفته است.

در بخش مربوط به روابط آمریکا با ایران طی شش دوره ریاست جمهوری کارتر، ریگان، بوش، کلینتون، بوش و اوباما مقالاتی از مقامات سابق آمریکا از جمله گری سیک، جفری کمپ، ریچارد هس، بروس رایدل، استفان هادلی و جان لیبرت مشاهده می شود.

دربخش هسته ای نیز طی مقالاتی فعالیتهای ایران در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بخش عمده این کتاب به نقش ایران درمنطقه و روابط با سایر کشورها از جمله عراق، کشورهای خلیج فارس، رژیم صهیونیستی، لبنان، سوریه، چین، روسیه و اتحادیه اروپا اختصاص یافته است.