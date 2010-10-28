کنگره سراسری حضرت زینب (س) در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار مهدی معینی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ترسیم واقعی جایگاه حضرت زینب (س) به عنوان پیام رسان عاشورا، اشاعه فرهنگ انتظار و ترویج ارزشهای دینی و ائمه اطهار در جامعه و بزرگداشت ارزش و مقام زن را از اهداف این کنگره اعلام کرد و بیان داشت: دوم و سوم بهمن ماه سالجاری به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کنگره امسال در چهار استان فارس، آذربایجان غربی، کرمانشاه و لرستان با محوریت علمی، اجتماعی و فرهنگی برگزار و موضوعات آن در زمینه های خوشنویسی، تذهیب، وبلاگ نویسی، شعر، هنرهای تجسمی، نقاشی، طراحی و گرافیک است.

سردار معینی از آغاز فراخوان مقاله و آثار ادبی این کنگره در 14 عنوان خبرداد و بیان داشت: علاقمندان در سراسر کشور می توانند آثار خود را با عناوین دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه زن در اجتماع، الگو پذیری زنان ایرانی از حضرت زینب (س) در طول هشت سال دفاع مقدس، زینب (س) الگوی مدیریت بحران، زینب (س)الگوی تربیت فرزندان و تحکیم بنیان خانواده، زینب (س) انتظار و ولایت مداری، زینب (س) دشمن شناسی و بصیرت طلبی، زینب (س) پیام رسان عاشوراو زنده نگه داشتن نهضت حسینی به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

وی، زینب (س) رعایت حدود شرعی با تاسی از حضرت زینب (س)، زینب (س) بزرگ پرستار تاریخ، زینب (س) عزت حسینی با عدم قبول ذلت، بررسی تطبیقی فمنیسم و جایگاه زن در غرب، حضور زن در صحنه های مختلف اجتماعی با تاسی به سیره حضرت زینب (س) و زینب (س) از نگاه آرمانی اهل سنت را از دیگر عناوین و موضوعات مقالات و آثار ادبی کنگره اعلام کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود گفت: در راستای زمینه سازی برگزار کنگره سراسری بزرگداشت مقام و جایگاه حضرت زینب (س) چهار همایش همزمان با شهادت حضرت امام جواد (ع)، امام محمد باقر(ع)، حضرت زین العابدین (ع) و دهه اول محرم در شهرستانهای میاندوآب، سلماس، شاهین دژ و خوی با موضوعات زن برگزار می شود.

سردار معینی افزود: همچنین در جریان برگزار این کنگره نمایشگاهی از آثار ادبی و هنری، کتاب و نرم افزار در زمینه دینی و هنری برای بازدید عموم علاقمندان برپا می شود.