کالاهای مورد نیاز در قم ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور ظهر پنجشنبه در جلسه توجیهی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجتمع اصناف و با حضور روسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی و مدیران اجرایی استان قم برگزار شد، بیان داشت: در خصوص تأمین کالاهای اساسی مردم هیچ مشکلی وجود ندارد و در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سازمان بازرگانی کالاهای مورد مورد نیاز مردم را ذخیره سازی کرده است.



وی با بیان این که به منظور فراهم آوردن زمینه‌های هر چه بهتر اجرای قانون هدفمندی، از سوی وزارت بازرگانی پنج کمیته تشکیل شد، تصریح کرد: یکی از این کمیته‌ها، کمیته تأمین بود که بعد ازتشکیل در قدم اول سرانه تولید و مصرف کشور و استان را مشخص کرد و با مقایسه سرانه تولید و مصرف داخل، کالاهای مورد نیاز در صورت کمبود وارد و ذخیره سازی شد.



عالیپور با اعلام این خبر که در استان قم هیچ مشکلی مبنی بر تامین کالا وجود ندارد، اظهار داشت: تمامی کالاهای اساسی اعم از گوشت مرغ و قرمز، حبوبات و ... در استان به وفور ذخیره سازی شده است و مردم مطمئن باشند که بعد از اجرای طرح هیچگونه کمبودی در خصوص تأمین مواد غذایی وجود ندارد و حتی ما باید به فکر فروش محصولات تولید شده مازاد بر مصرف استان نیز باشیم.



سرانه مصرف برنج در قم بیش از سرانه کشوری است



وی با بیان این که سرانه مصرف برنج در کشور 42 کیلوگرم در سال و در قم 50 کیلوگرم و هشت کیلو گرم بیشتر از سرانه مصرف کشور است، خاطرنشان کرد: این کالا به اندازه کافی ذخیره سازی شده است و در مورد گوشت مرغ که سرانه استان با سرانه کشور برابری می‌کند ما مازاد بر مصرف استان نیز داریم که به استان‌های دیگر صادر می‌شود و در خصوص قند و شکر نیز سرانه در قم 29 کیلوگرم سرانه مصرفی هر فرد است در حالی که در کشور این میزان به 30 کیلوگرم می‌رسد.



اصناف نقش مهمی در اعتمادسازی در مشتریان دارند



رئیس سازمان بازرگانی قم با بیان این که نقش اصناف در ایجاد اعتمادسازی در خریدار و مشتری بسیار مهم است، بیان داشت: اصناف باید مردم را توجیه کنند که نیازی به انبار کردن کالاها وجود ندارد چرا که ما در استان قم از تجربه کافی در خصوص نظارت و تنظیم بازار برخورداریم.



برنامه‌های نظارتی و تنظیم بازار با جدیت دنبال شود



وی در خصوص اجرای برنامه نظارتی و تنظیم بازار، همچنین اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان، چند نکته را مورد توجه قرار داد و گفت: انجام به موقع و دقیق کنترل و نظارت بر بازار از سوی مجامع امور صنفی، تعزیرات حکومتی، بازرگانی و متولیان امر، توجیه و نظارت سایر سازمان‌ها و مردم و همکاری رسانه و جراید استان مبنی بر اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم می‌تواند در پیشگیری از بروز مشکلات و یا حل مشکلات احتمالی راهگشا باشد.



عالیپور در خصوص کارهایی که روسای اتحادیه‌ها در این خصوص باید انجام دهند، بیان داشت: توجیه اعضای اتحادیه‌ها از سوی هیئت رئیسه اتحادیه‌ها، بازرسی میدانی آنها از بازار و بیان گزارش، نظارت و رفع نوسان قیمت که ممکن است در ابتدای امر به وجود آید، درج قیمت بر روی تمامی کالاها و همچنین در خصوص خدمات از اهم وظایف اتحادیه‌ها در خصوص اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها است.



وی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای این قانون در کشور کاری لازم و ضروری است که با خسارت و شجاعت دولت به اجرا در خواهد آمد و با این کار عدالت اجتماعی به درستی در کشور اجرا خواهد شد و طعم عدالت برای مردم ایجاد می شود.

در پایان این جلسه از تعدادی از مسئولین اتحادیه‌ها خواسته شد تا مشکلات صنف خود و تاثیری که ممکن است اجرای این طرح بر کار صنف متبوع آنها داشته باشد صحبت کنند.