کشته شدن 65 افغان در جشن عروسی/ 11 کشته در حمله آمریکا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شب گذشته در جریان فروریختن سقف ساختمانی در یک مراسم ازدواج در منطقه ای دور افتاده در شمال افغانستان 65 نفر جان باختند. یک سخنگوی ولایت بغلان با اعلام این خبر گفت: در این حادثه که در منطقه جلگه روی داده 52 زن، 12 کودک و یک مرد کشته شده اند که قرار است اجساد آنها روز پنج شنبه به خاک سپرده شود.

وی همچنین از اعزام یک هیئت بازرسی دولتی به منطقه برای بررسی علت این رویداد خبر داد. بر این اساس تجمع شمار زیادی از مردم در طبقه دوم این ساختمان خشتی موجب فروریختن سقف بر روی جمعیت حاضر در طبقه اول شده است.

خبرگزاری شینهوا نیز از پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله ای در شمال غرب این کشور خبر داد. بر این اساس در این حمله که با شلیک چند موشک به روستای اسماعیل خل در 40 کیلومتری غرب میرانشاه واقع در ایالت وزیرستان شمالی صورت گرفته 5 تن از جمله 3 تبعه عرب کشته شده اند.

یک مقام اطلاعاتی پاکستان با اعلام این مطلب گفت: هدف اصلی این حمله مواضع طالبان بوده و موجب کشته شدن سه عرب، یک افغان و یک شبه نظامی محلی شده است. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در حمله دیگری به مناطق قبیله ای در منطقه میرانشاه 6 نفر را کشتند. این حمله روز چهارشنبه به مواضع گروه شبه نظامی حقانی در این منطقه صورت گرفته است.

مقامهای امنیتی پاکستان نیز از کشته شدن 2 شبه نظامی و مجروح شدن یکی از آنان در حمله موشکی به خانه ای در منطقه میرعلی واقع در 30 کیلومتری شمال شرق میرانشاه خبر دادند.

خبر دیگری از کشته شدن 3 شبه نظامی در حمله مشابهی به منطقه دگان در بخش دتاخل واقع در 35 کیلومتری غرب میرانشاه حکایت دارد. به گفته یک مقام اطلاعاتی پاکستان کشته شدگان این حمله افراد منسوب به گروه حقانی بوده اند.

مقامات ناتو و آمریکایی معتقدند که گروه حقانی یکی از خطرناکترین گروههای تروریستی است که در وزیرستان فعالیت می کند. آنها مدعی اند بارها از دولت پاکستان خواسته اند در مقابل گروه حقانی بایستد اما دولت پاکستان اقدامی در این خصوص انجام نداده است.