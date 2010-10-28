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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

مهندسی افکار عمومی در نظام اطلاع رسانی ضروری است

مهندسی افکار عمومی در نظام اطلاع رسانی ضروری است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: مهندسی افکار عمومی در نظام اطلاع رسانی استان زنجان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان افزود: هدف از تشکیل شورای اطلاع رسانی، هماهنگسازی و یکسو کردن اخبار استان زنجان است و تاکنون به این هدف دست یافته ایم و باید پس از این در راستای رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر اقدام کنیم و از راهکارهای عملی و پیشنهادات اعضای شورا براساس فضا و ظرفیت و امکانات در دسترس بهره خواهیم برد.

وی بابیان اینکه به آنچه داریم افتخار می کنیم و برای توسعه هرچه بیشتر فعالیتها بدون هیچ محدودیت مالی و نیروی انسانی تلاش خواهیم کرد تاکید کرد و خواستار دریافت و انتشار اخبار از سایر مدیران استانی شد.

سیاح اولویت کلیه اخبار را اخبار مربوط به استاندار زنجان دانست و گفت: هرچه اخبار استاندار تقویت شود، ما و مدیران نیز تقویت می شویم.

کد مطلب 1180232

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