خراسان رضوی قهرمان مسابقات شنای قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این مسابقات که در 20 ماده و با شرکت هشت تیم در رده سنی عموم در استخر انقلاب شیراز برگزار شد پس از اینکه خراسان رضوی با 574 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، تیمهای اصفهان و تهران به ترتیب با 553 و 421 امتیاز در رده دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج سایر ماده های برگزار شده دیروز (چهارشنبه) به این شرح است:

در ماده 400 متر آزاد ، سامان سالاری از تهران بر سکوی نخست ایستاد، سعید ملکا آشتیانی و امیر اصلان صالحیان به ترتیب از تهران و اصفهان دوم و سوم شدند.

در ماده 200 متر کرال پشت هم امیر اصلان صلاحیان از اصفهان عنوان نخست را به خود اختصاص داد و جمال چاووشی فر و سینا نیرومند به ترتیب از اصفهان و خراسان رضوی بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

در 100 متر آزاد سروش خاجگی از خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید، محمد بیداریان و گامر دیلانچیان به ترتیب از تهران و اصفهان دوم و سوم شدند.

در 50 متر پروانه افشین عسگری از البرز اول شد، گامر دیلانچیان و رامین حمزه تاج به ترتیب از اصفهان و مازندران دوم و سوم شدند.



در ماده 100 * 4 مختلط تیمی هم اصفهان به مقام نخست رسید و تیمهای خراسان رضوی و تهران در رده دوم و سوم جای گرفتند.