آغاز مسابقات ورزشی منطقه ای دختران شاهد و ایثارگر کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در مسابقات منطقه ای دختران شاهد و ایثارگر کشور که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود، 72 والیبالیست و 18 تنیسور به مصاف هم می روند.

در این مسابقات دختران ورزشکار از استان های آذربایجان غربی و شرقی، همدان، اردبیل، کردستان، کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و قزوین به مدت سه روز به رقابت می پردازند.

شش تیم از هر رشته ورزشی برای تعیین تیم های برتر در مقابل هم قرار خواهند گرفت که مسابقات مذکور در سالن شهید رجایی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

آذربایجان غربی با بیش از دو میلیون و 870 هزار نفر جمعیت، مهد والیبال ایران محسوب می شود.