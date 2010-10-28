  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

آغاز مسابقات ورزشی منطقه ای دختران شاهد و ایثارگر کشور در ارومیه

آغاز مسابقات ورزشی منطقه ای دختران شاهد و ایثارگر کشور در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسابقات منطقه ای ورزشی رشته های والیبال و تنیس دختران شاهد و ایثارگر کشور با حضور 90 ورزشکار در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در مسابقات منطقه ای دختران شاهد و ایثارگر کشور که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود، 72 والیبالیست و 18 تنیسور به مصاف هم می روند.

در این مسابقات دختران ورزشکار از استان های آذربایجان غربی و شرقی، همدان، اردبیل، کردستان، کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و قزوین به مدت سه روز به رقابت می پردازند.

شش تیم از هر رشته ورزشی برای تعیین تیم های برتر در مقابل هم قرار خواهند گرفت که مسابقات مذکور در سالن شهید رجایی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

آذربایجان غربی با بیش از دو میلیون و 870 هزار نفر جمعیت، مهد والیبال ایران محسوب می شود.

کد مطلب 1180237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها