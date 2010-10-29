1500 دستگاه خودرو در اختیار سرویس مدارس کرج قرار دارد

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در راستای ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس، سازمان تاکسیرانی کرج با تشکیل کارگروه ویژه فعالیت خود را از ابتای تابستان امسال آغاز کرده است.

وی افزود:هم اکنون یک هزارو 500 دستگاه خودرو پلاک عمومی و شخصی پس از طی مراحل قانونی و تعیین صلاحیت و سلامت جسمانی در اختیار سرویس مدرسه های کرج قرار گرفت.

افشار بیان داشت: برای ارتقای سطح امنیت سرویس مدارس، گشت های ویژه تاکسیرانی در قالب هفت تیم در این شهر فعال شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرج گفت: با هماهنگی که با انجمن اولیا و مربیان به عمل آمده است سرویس‌ها موظف هستند که فقط با برچسب سازمان تاکسیرانی اقدام به ارائه خدمت به دانش‌آموزان کنند و بدیهی است از ادامه کار آن دسته از خودروهای فاقد برچسب در طول سال تحصیلی توسط بازرسی سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور جلوگیری به عمل خواهد آمد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: براساس آمار موجود روزانه بین 40 تا 50 مورد از افراد فاقد مجوز در شهر کرج توسط این مرکز شناسایی و برخورد قاطع در این خصوص اعمال می شود.