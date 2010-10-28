10 شعبه جدید بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گلپایگان، ظهر پنجشنبه همزمان با سراسر کشور با حضور مدیر عامل بانک صنعت و معدن اولین شعبه بانک صنعت و معدن در گلپایگان به بهره برداری رسید.

محمد رضا پیشرو مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مراسم بهره برداری همزمان این شعب در شهرستان گلپایگان بیان داشت: هدف از راه اندازی این شعب جدید که در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توزیع متوازن صنعتی در کشور انجام می شود، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این شعب در شهرهای خوی، مراغه، تبریز (شهرک شهید سلیمی)، ابهر، تاکستان، کاشان، تهران (بورس کالای ایران)، آمل، قائمشهر و گلپایگان (شهید جعفری) مورد بهره برداری قرار گرفت.

پیشرو بیان کرد: تاسیس شعب جدید بانک صنعت و معدن موجب رشد و شکوفایی صنعتی این شهرها و همچنین ایجاد اشتغالزایی در این مناطق خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این بانک 56 شعبه دارد که با بهره برداری از مراکز جدید این رقم به 66 شعبه افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن بیان کرد: به پاس قدردانی از رشادتهای ایثارگران دوران دفاع مقدس 8 شعبه جدید این بانک به نام شهدا مزین و نامگذاری شده است.