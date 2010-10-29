  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

شادی در گفتگو با مهر:

فقط مدال طلای گوانگجو راضی‌ام می‌کند

فقط مدال طلای گوانگجو راضی‌ام می‌کند

عضو تیم قایقرانی روئینگ ایران که عنوان قهرمانی جهان را یدک می‌کشد گفت: تنها کسب مدال طلای بازیهای آسیایی مرا راضی می‌کند.

محسن شادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در فاصله یک هفته مانده تا بازیهای آسیایی گوانگجو تمام تیم در ارومیه تمرینات نهایی را زیر نظر مربیان دنبال می کنند. شرایط اردویی ما خوب است و همه تیم در آمادگی کامل به سر می برند.

وی افزود: من پیش از این دو مدال طلا و یک نقره جهانی را به همراه یک طلا و یک برنز مسابقات آسیایی را بدست آورده‌ام و تنها برای کسب مدال راهی چین می‌شوم.

قهرمان روئینگ ایران و آسیا خاطرنشان کرد: من در یک سال گذشته تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته‌ام. هرچند برای اولین بار راهی بازیهای آسیایی می‌شوم اما تنها کسب مدال طلا می‌تواند من را راضی کند و برای همین هم در این رقابت‌ها شرکت خواهم کرد.

وی ادامه داد: شناخت زیادی از وضعیت حریفانم در چین ندارم اما مطمئنم که آنها هم با تمام توان راهی این رقابت‌ها می شوند. از بین پاروزنان آسیایی چینی‌ها و ژاپنی‌ها از نظر رکوردی به من نزدیک تر هستند و مطمئنا رقابت سختی با آنها خواهم داشت.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود. تیم روئینگ کشورمان از 22 تا 27 آبان ماه به صماف حریفان خود خواهد رفت.

کد مطلب 1180242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها