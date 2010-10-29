محسن شادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در فاصله یک هفته مانده تا بازیهای آسیایی گوانگجو تمام تیم در ارومیه تمرینات نهایی را زیر نظر مربیان دنبال می کنند. شرایط اردویی ما خوب است و همه تیم در آمادگی کامل به سر می برند.

وی افزود: من پیش از این دو مدال طلا و یک نقره جهانی را به همراه یک طلا و یک برنز مسابقات آسیایی را بدست آورده‌ام و تنها برای کسب مدال راهی چین می‌شوم.

قهرمان روئینگ ایران و آسیا خاطرنشان کرد: من در یک سال گذشته تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته‌ام. هرچند برای اولین بار راهی بازیهای آسیایی می‌شوم اما تنها کسب مدال طلا می‌تواند من را راضی کند و برای همین هم در این رقابت‌ها شرکت خواهم کرد.

وی ادامه داد: شناخت زیادی از وضعیت حریفانم در چین ندارم اما مطمئنم که آنها هم با تمام توان راهی این رقابت‌ها می شوند. از بین پاروزنان آسیایی چینی‌ها و ژاپنی‌ها از نظر رکوردی به من نزدیک تر هستند و مطمئنا رقابت سختی با آنها خواهم داشت.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‌شود. تیم روئینگ کشورمان از 22 تا 27 آبان ماه به صماف حریفان خود خواهد رفت.