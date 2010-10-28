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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

پیشرو:

اقتصاد ایران بانک محور است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در کشور ما اقتصاد بانک محور است چنانچه در کشور کمتر واحد تولیدی را شاهد هستیم که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در گلپایگان اصفهان، محمد رضا پیشرو در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک صنعت و معدن در شهرک صنعتی گلپایگان ظهر پنجشنبه افزود: در سایر کشورها از بازارهای سرمایه و بورس نیز تامین مالی می‌شوند و نقش بانکها به پرنگی کشور ایران نیست و حداکثر40 تا 50 درصد در احداث کارهای مولد است.

وی ادامه داد: ولی در کشور ایران بیش از 90 درصد واحد های تولیدی از امکانات بانکها استفاده می‌کنند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: وظیفه و رسالت اصلی بانک صنعت و معدن تسهیل و توسعه و کمک به طرحهای بخش صنعت است.

وی اظهار داشت: طی جلساتی که با وزیر صنایع و ریاست جمهور داشتیم و با توجه به عملکرد و موقعیت و حضور فعالانه‌ای که بانک صنعت و معدن درشهرکهای صنعتی دارد هر دو ماه یکبار افتتاح 10 شعبه را در دستور کار خود داریم.

پیشرو موضوع طرح آمایش را از تکالیف دولت دهم دانست و ادامه داد: در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور این وظیفه به عهده بانک گذاشته شد و ایجاد یک هزار و 200 طرح بزرگ در قالب طرح آمایش بوده است و نیمی ازطرح به مرحله تصویب و انعقاد قرارداد رسیده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: در سه سال گذشته تسهیلات با نرخ 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و این امر از افتخارات بانک صنعت و معدن است.

پیشرو خاطر نشان کرد: در صورتی که صنعتگران معرفی نامه از سازمان صنایع و تاییدیه صنایع را داشته باشند با کمک کارشناسان بانک و همکاری صنایع و معادن ریزش و خطا و پرت تسهیلات به حداقل خواهد رسید و انتظار می‌رود موردی را شاهد نباشیم که این تسهیلات در جای دیگر مصرف شود.

کد مطلب 1180248

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