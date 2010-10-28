اقتصاد ایران بانک محور است

به گزارش خبرنگار مهر در گلپایگان اصفهان، محمد رضا پیشرو در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک صنعت و معدن در شهرک صنعتی گلپایگان ظهر پنجشنبه افزود: در سایر کشورها از بازارهای سرمایه و بورس نیز تامین مالی می‌شوند و نقش بانکها به پرنگی کشور ایران نیست و حداکثر40 تا 50 درصد در احداث کارهای مولد است.

وی ادامه داد: ولی در کشور ایران بیش از 90 درصد واحد های تولیدی از امکانات بانکها استفاده می‌کنند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: وظیفه و رسالت اصلی بانک صنعت و معدن تسهیل و توسعه و کمک به طرحهای بخش صنعت است.

وی اظهار داشت: طی جلساتی که با وزیر صنایع و ریاست جمهور داشتیم و با توجه به عملکرد و موقعیت و حضور فعالانه‌ای که بانک صنعت و معدن درشهرکهای صنعتی دارد هر دو ماه یکبار افتتاح 10 شعبه را در دستور کار خود داریم.

پیشرو موضوع طرح آمایش را از تکالیف دولت دهم دانست و ادامه داد: در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور این وظیفه به عهده بانک گذاشته شد و ایجاد یک هزار و 200 طرح بزرگ در قالب طرح آمایش بوده است و نیمی ازطرح به مرحله تصویب و انعقاد قرارداد رسیده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: در سه سال گذشته تسهیلات با نرخ 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و این امر از افتخارات بانک صنعت و معدن است.

پیشرو خاطر نشان کرد: در صورتی که صنعتگران معرفی نامه از سازمان صنایع و تاییدیه صنایع را داشته باشند با کمک کارشناسان بانک و همکاری صنایع و معادن ریزش و خطا و پرت تسهیلات به حداقل خواهد رسید و انتظار می‌رود موردی را شاهد نباشیم که این تسهیلات در جای دیگر مصرف شود.