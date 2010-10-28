اختصاص 15 میلیارد تومان اعتبار خشکسالی به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی، گفت: علاوه بر این، شش میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در قانون بودجه به استان ابلاغ شد، که پس از مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار تخصیص یافته 14 درصد از اعتبارات سایر استان‌ها ی کشور بیشتر بوده است، افزود: با هزینه کرد این میزان اعتبار بخش قابل توجهی از تعهدات استان محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تصریح کرد: مردم نگران افزایش قیمت‌ ها نباشند چرا که دولت ذخیره‌ سازی لازم را به اندازه کافی و با احتمالات غیرمترقبه مختلف انجام داده است.

رشید با اشاره به اینکه 169 هزار و 982 خانوار در خراسان جنوبی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده‌اند، اظهار داشت: از این تعداد 159 هزار و 685 خانوار شماره حساب خود را اعلام کرده که یارانه نقدی برای 157 هزار و 532 خانوار آنان نیز واریز شده است.

وی از خانوارهایی که تا کنون فرم اطلاعات اقتصای خود را پر نکرده‌اند خواست تا در فرصت تعیین شده در آذر ماه امسال نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

رشید همچنین بر تشکیل نشست ستادهای تنظیم بازار و ستادهای فرعی و اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت مستمر در استان تاکید کرد و افزود: اطلاع ‌رسانی و فرهنگ ‌سازی در این زمینه باید مد نظر ائمه جماعات، فرمانداران و مطبوعات و رسانه‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: هیچ اغماضی در برخورد با محتکران و اخلا‌لگران در اجرای این طرح صورت نمی ‌گیرد، بلکه بدون هیچگونه ملاحظه ‌ای برخورد جدی و قاطع با آنها انجام می ‌‌شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: یک درصد اعتبارات دستگاه ‌های اجرایی استان باید برای توسعه و رشد ورزش همگانی و قهرمانی استان هزینه شود.

در نشست شورای اداری استان "حمیدرضا لطیفی " به سمت مدیر‌کل دفتر برنامه ‌ریزی استانداری خراسان جنوبی، "محمد قریب " مدیر ‌کل کتابخانه ‌های استان، "غلامرضا محمدی " مدیر ‌عامل شرکت غله استان، "علی دشت ‌بیاض" مدیر شعب بانک کشاورزی استان، "محمدعلی مهدی‌ نژاد" فرماندار سرایان و "محمدرضا رجبی‌ مقدم "به عنوان مدیر کل دفتر فنی استانداری معرفی شدند.

در پایان این نشست 23 جوان نخبه در زمینه های قرآنی، ورزشی و علمی که در مسابقات کشوری امسال موفق به کسب رتبه شدند نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.