تجمع خودجوش و پر شور مردم قم به منظور بدرقه رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم‏، با توجه به اینکه پنج‌شنبه به عنوان آخرین روز سفر مقام معظم رهبری به قم اعلام شده است، صدها نفر از مردم این شهر به منظور بدرقه معظم له از ساعات اولیه امروز در مقابل بیت ایشان واقع درخیابان صفائیه تجمع کردند.



مردم ولایتمدار قم در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری نیز برگ زرینی دیگر در تاریخ این شهر رقم زدند تا آنجا که رهبری در سخنرانی خود در جمع اقشار مختلف این شهر نیز قمی‌ها را مردمی با بصیرت و مذهبی توصیف کردند.

بر اساس این گزارش، رهبرمعظم انقلاب روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1389 در میان استقبال با شکوه مردم قم وارد این شهر شد و طی سفرده روزه خود با اقشار و گروههای مختلف این شهر ازجمله علماو مراجع، خانواده‌های شهدا وایثارگران‏، دانشجویان، جوانان و طلاب دیدار کردند و نکات مهمی را نیز در این دیدارها گوشزد کردند.



تبدیل شهر قم به برترین پایگاه معارف اسلامی، بصیرت و مجاهدت مردم قم و همچنین عامل بودن دین در مقاومت در برابر ظلم، ‏تلاش دشمن برای تزلزل پایه‌های ایمان مردم بخصوص نسل جوان‏، شایعه سازی دشمن برای ناامیدی مردم از رؤسای قوا‏، تلاش جوانان برای بصیرت افزایی، معرفی درست و شایسته روحانیت، تقویت ایمان دینی و تأمین نیازهای فکری نسل جوان، انجام حرکتی شتابنده در حوزه‌های علمیه و اهتمام به رفع عوامل نارضایتی و مشکل‌ساز برای مردم و صدها نکته دیگر از جمله نکاتی بود که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود در دیدار اقشار مختلف مردم مورد اشاره قرار دادند.



تأکید مقام معظم رهبری بر رشد همه جانبه شهر قم و رفع محرومیت‌ها و همچنین اختصاص اعتباری بالغ بر یک هزار و 100 میلیارد تومان جهت عمران و آبادان این شهر از جمله برکات سفر معظم له به قم است.



رهبر معظم انقلاب در این سفر علاوه بر دیدارهای عمومی با اقشار مختلف مردم با اعضای جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم، شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین نخبگان حوزوی قم دیدار و گفتگو کردند.



در سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، سبحانی و شبیری زنجانی از مراجع تقلید و بسیاری از اساتید سطح بالای حوزه به دیدار ایشان رفتند.