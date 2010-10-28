سیستم یکپارچه نظام اطلاعات سلامت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتی درنشست خبری حاشیه هفدهمین جشنواره ونمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: این سیستم کمک می کند که اطلاعات مورد نیاز از خدمات سلامت را برای تصمیم گیری فراهم کنیم.

وی با بیان این که اگر اطلاعات نداشته باشیم در تاریکی تصمیم گیری می کنیم، گفت: برای تصمیم گیری درست در نظام سلامت باید اطلاعات دقیق و به روز داشته باشیم.

وی با اشاره به این که سیستم یکپارچه نظام اطلاعات سلامت در حال حاضر با اجرای برنامه پزشک خانواده در حال اجراست، گفت: پزشکان خانواده در این برنامه اگر کامپیوتر و شبکه نداشته باشند نمی توانند سرویس کامل به مراجعان بدهند و سیستم اطلاعات سلامت، پزشک خانواده را مجبور می کند که در این بستر حرکت کند.

قائم مقام معاون بهداشتی همچنین ارتقاء شبکه با روشهای نوین و به روز را یکی دیگر از اولویت های معاونت بهداشتی اعلام کرد گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی شبکه بهداشت و درمان کشور است. بنابراین ارتقاء شبکه با روش های نوین از مهمترین اولویت های ماست که یکی از قسمت های اصلی این ارتقاء، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

شریعتی گفت: طرح اولیه ارتقای شبکه با روشهای نوین، تهیه و به شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ارسال شده است که پس از بحث و بررسی در شورا، مسیر ارتقاء شبکه را ادامه دارد.