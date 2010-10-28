توضیح سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان پورمحمدی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توضیح آمده است ضمن تشکر از توجه مطبوعات و رسانه‌ها در انتقال مطالب و اهتمام به موضوعات مرتبط با سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد، سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در محافل عمومی به‌خصوص علمی و دانشگاهی، کاملاً کارشناسی، حقوقی و در راستای اهداف عالی جمهوری اسلامی و به‌ دور از شائبه‌های سیاسی و جناحی مطرح شده است. اما متأسفانه برخی رسانه‌ها با انتخاب گزینشی مطالب و ارائه تیترهای تنش‌زا در صدد تحقق اهداف محدود سیاسی و جاذبه‌های خبری (ژورنالیستی) خود هستند و بعضاً در این مسیر از بیان مطالبی که فضای عمومی کشور را ملتهب می‌کند نیز ابایی ندارند.

این توضیح تصریح دارد : با تأکید مجدد بر این‌که سخنان مطرح‌شده توسط ریاست سازمان بازرسی کل کشور صرفاً برای تنویر افکار عمومی و تبیین مبانی حقوقی و ارایه ارزیابی‌های کارشناسانه در جهت منافع ملی است، لذا از رسانه‌ها خواسته می‌شود در نقل و بیان مطالب مسئولان کشور امانت‌دار باشند و حقیقت را دستمایه اهداف زودگذر سیاسی نکنند و مجال اطلاع‌رسانی شفاف و اطمینان‌آفرین و اعتمادساز را افزایش دهند.