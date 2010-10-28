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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

توضیح سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان پورمحمدی در دانشگاه امیرکبیر

توضیح سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان پورمحمدی در دانشگاه امیرکبیر

سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان حجت الاسلام پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توضیح آمده است  ضمن تشکر از توجه مطبوعات و رسانه‌ها در انتقال مطالب و اهتمام به موضوعات مرتبط با سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد، سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در محافل عمومی به‌خصوص علمی و دانشگاهی، کاملاً کارشناسی، حقوقی و در راستای اهداف عالی جمهوری اسلامی و به‌ دور از شائبه‌های سیاسی و جناحی مطرح شده است. اما متأسفانه برخی رسانه‌ها با انتخاب گزینشی مطالب و ارائه تیترهای تنش‌زا در صدد تحقق اهداف محدود سیاسی و جاذبه‌های خبری (ژورنالیستی) خود هستند و بعضاً در این مسیر از بیان مطالبی که فضای عمومی کشور را ملتهب می‌کند نیز ابایی ندارند.

این توضیح تصریح دارد : با تأکید مجدد بر این‌که سخنان مطرح‌شده توسط ریاست سازمان بازرسی کل کشور صرفاً برای تنویر افکار عمومی و تبیین مبانی حقوقی و ارایه ارزیابی‌های کارشناسانه در جهت منافع ملی است، لذا از رسانه‌ها خواسته می‌شود در نقل و بیان مطالب مسئولان کشور امانت‌دار باشند و حقیقت را دستمایه اهداف زودگذر سیاسی نکنند و مجال اطلاع‌رسانی شفاف و اطمینان‌آفرین و اعتمادساز را افزایش دهند.
کد مطلب 1180257

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