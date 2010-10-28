کسب 55 عنوان قهرمانی توسط ورزشکاران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری ظهر پنجشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان با اشاره به رشد فضاهای ورزشی استان، گفت: از سال 84 تاکنون فضاهای ورزشی استان2.5 برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ماهانه یک پروژه ورزشی در استان به بهره برداری رسیده است، افزود: از سال 84 تاکنون بالغ بر60 پروژه ورزشی در سطح استان افتتاح شده است.

قدیری به افتتاح شش پروژه ورزشی در هفته دولت و پنج پروژه در هفته تربیت‌ بدنی در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم تا پایان سال 11 پروژه دیگر نیز در استان به بهره برداری می رسد.

وی ورزش را از جذاب ‌ترین پدیده ‌قرن 21 دانست و تصریح کرد: در قرن حاضر ورزش به عنوان یازدهمین صنعت سودآور با ارزش 325 میلیارد دلار در سطح جهان مطرح است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با برنامه ‌ریزیهای انجام شده تعداد یک ‌هزار و 500 مربی و داور ورزشی در استان حضور دارند، افزود: علاوه بر این در بحث ورزش همگانی نیز خدمات زیادی در استان صورت گرفته، به نحوی که جمعیت 400 نفری شرکت ‌کننده در پیاده ‌روی عمومی در سالهای گذشته در حال حاضر به 25 هزار نفر رسیده است.

قدیری در ادامه از افتتاح 67 خانه ورزش روستایی در استان خبر داد و گفت: هم اکنون بر ورزش مسجد محور و روستامحور تاکید زیادی وجود دارد، چرا که توجه به این مناطق سبب بروز استعدادهای جوانان می‌ شود.

مدیر‌کل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی به موفقیت ‌های استان در حوزه ورزش اشاره کرد و ادامه داد: این قهرمانی ‌ها بیشتر از آنکه محصول نظام مدون ورزشی و تفکر برنامه ‌ای باشد محصول تلاش و استعداد خود ورزشکاران و حمایت‌ های صورت گرفته است.

قدیری در پایان خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی، یادآور شد: تصویب طرح جامع ورزش مدارس، ملزم ساختن دستگاه‌ های اجرایی استان به تصویب و توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزشکاران استان که در دارای قهرمانی ‌های ملی هستند، اهم درخواست ‌های این نهاد از مسئولان استان است.