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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

همایش منطقه ای حاکمیت بالینی در گرگان آغاز بکار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش منطقه ای حاکمیت بالینی با حضور کارشناسان علوم پزشکی و کارشناسان وزارت بهداشت در گرگان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش 250 نفر از کارشناسان علوم پزشکی استانهای سمنان ، خراسان شمالی، شاهرود، گلستان و ... شرکت داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این مراسم گفت: لازمه کار برای ارتقای امر بحث اجرای حاکمیت بالینی است و اگر بیمارستانها قصد رقابت در خدمات دارند باید در بحث حاکمیت بالینی تجهیز شوند.
 
محمد اشعاری افزود: بیشترین مشکلات بیمارستانهای استان در بخش شکایت شهروندان در زمینه خدمات اورژانسهای بیمارستانی است.
 
دبیر همایش منطقه ای حاکمیت بالینی نیز گفت: 22 مقاله علمی بصورت پوستر و سخنرانی ارائه شد که از مجموع مقالات ارائه شده، سه مقاله برگزیده می شوند.
 
علیرضا خواجه میرزایی، شرکت کنندگان در این همایش برداشت مشترکی از مفاهیم مربوط به حاکمیت، ارتقاء و اجزای کیفیت حاکمیت خدمات بالینی پیدا خواهند کرد.
 
وی اظهار داشت: بالابردن خدمات کیفیتی خدمات دهنندگان از جمله اهداف این همایش است.
 
این همایش دو روز ادامه دارد.
کد مطلب 1180259

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