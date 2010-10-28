همایش منطقه ای حاکمیت بالینی در گرگان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش 250 نفر از کارشناسان علوم پزشکی استانهای سمنان ، خراسان شمالی، شاهرود، گلستان و ... شرکت داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این مراسم گفت: لازمه کار برای ارتقای امر بحث اجرای حاکمیت بالینی است و اگر بیمارستانها قصد رقابت در خدمات دارند باید در بحث حاکمیت بالینی تجهیز شوند.

محمد اشعاری افزود: بیشترین مشکلات بیمارستانهای استان در بخش شکایت شهروندان در زمینه خدمات اورژانسهای بیمارستانی است.

دبیر همایش منطقه ای حاکمیت بالینی نیز گفت: 22 مقاله علمی بصورت پوستر و سخنرانی ارائه شد که از مجموع مقالات ارائه شده، سه مقاله برگزیده می شوند.

علیرضا خواجه میرزایی، شرکت کنندگان در این همایش برداشت مشترکی از مفاهیم مربوط به حاکمیت، ارتقاء و اجزای کیفیت حاکمیت خدمات بالینی پیدا خواهند کرد.

وی اظهار داشت: بالابردن خدمات کیفیتی خدمات دهنندگان از جمله اهداف این همایش است.

این همایش دو روز ادامه دارد.