پیروزی ایران و کره شمالی در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز پنجم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز پنجشنبه با پیروزی تیم نوجوانان ایران برابر سوریه و برتری کره شمالی مقابل عمان در پایان نیمه نخست پیگیری شد.

در یکی از دیدارهای گروه B این مسابقات، تیم فوتبال نوجوانان ایران و سوریه در ورزشگاه پاختاکور برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم کشورمان با نتیجه یک بر صفر از سد سوریه گذشت.

در این بازی که قضاوت آن برعهده "نواف عبدالله شکرالله" از بحرین است، سیاوش حق نظری در دقیقه پنج گل برتری تیم نوجوانان ایران را به ثمر رساند. ضمن اینکه "بلاد حمدی" از تیم سوریه هم تنها بازیکن اخطاری نیمه اول بود.

اکبر محمدی سرمربی تیم نوجوانان کشورمان هم در دقیقه 36 بهمن جهان تیغ را به جای سعید آقایی به میدان فرستاد تا تیم ایران بار دیگر یک تعویض زودهنگام داشته باشد.

میثم لباف، آرمین ناصری‌نژاد، داوود بهادری، مازیار حسین‌نشتایی، سعید آقایی، میلاد کنعانی‌زادگان، مهدی مهدی‌پور، ساسان رجب‌زاده، علی فتحیان، سیاوش حق نظری و سردار آزمون بازیکنانی بودند که در نیمه نخست برای تیم ایران به میدان رفتند.

در دیگر دیدار این گروه که در ورزشگاه جار در حال برگزاری است، تیم‌ کره شمالی در پایان نیمه نخست برابر عمان به پیروزی یک بر صفر دست یافته است. "یانگ چوی" در دقیقه 20 گل برتری کره شمالی را وارد دروازه عمان کرده است.