"ما سه نفر" به نیمه نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به طور همزمان توسط پیمان خاکسار انجام می‌شود و هم اکنون گروه در استودیویی مشغول گرفتن صحنه‌های باقی‌مانده هستند. البته سکانس‌های پایانی "ما سه نفر" نیز در شهر رامسر فیلمبرداری خواهد شد.

افسانه بایگان، بهاره رهنما، الهه حصاری و حمید گودرزی، جمشید هاشم‌پور، رضا داود نژاد و بهنوش بختیاری و... بازیگران این فیلم هستند. "ما سه نفر" داستان سه زن است که به یک خود آگاهی مشترک می‌رسند.

این فیلم مهرداد فرید به شیوه دیجیتال و با دوربین si2k فیلمبرداری می شود و حدود 50 جلسه فیلمبرداری برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از سکانس‌های فیلم قرار است با فن آوری CG به تصویر کشیده شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: مهرداد فرید، نویسندگان: نادیا معقولی، مهرداد فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: احمد صالحی، مدیر هنری: حسن روح پروری، طراح چهره پردازی: بابک اسکندری، مدیر تولید: صابر میرزایی، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی، برنامه ریز و انتخاب بازیگران:علی تهرانی، عکاس: سیامک قدکچیان، مشاور رسانه‌ای : پویا نبی.