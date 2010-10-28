دکتر مهدی زارع با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز کشور به ایستگاه های لرزه نگاری باند پهن اظهار داشت: در حال حاضر 24 ایستگاه لرزه نگاری در کشور ایجاد شده است که تقریباً پوشش صددرصدی را شامل می شود.

وی همچنین از توسعه مطالعات این پژوهشگاه در دریای خزر خبر داد و یادآور شد: مطالعاتی در زمینه زلزله دریایی در دریای خزر در دستور کار قرار دارد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله، مطالعه در زمینه های مختلف زلزله مانند بررسی شکل موج زلزله از برنامه های این پژوهشگاه برشمرد و افزود: کمیته زلزله در پژوهشگاه ایجاد شده است و فعالیت آن در گرو همکاری سایر ارگانهای مربوط در زمینه ارائه داده ها است.