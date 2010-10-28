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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

واقعه عاشورا باید چراغ راه مردم باشد

واقعه عاشورا باید چراغ راه مردم باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: واقعه عاشورا باید در تاریخ اسلام و مکتب تشیع تا ظهور ولی عصر(عج) یک چراغ باشد و کربلا باید دین، دنیا و آخرت ما را زنده کندو روشنایی بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان با اشاره به وجود جبهه حق و باطل در دوران پیامبر، گفت: در زمان پیامبر(ص) دوست و دشمن مشخص بود اما بعد از رحلت پیامبر این جبهه دچار شکاف شد.

وی با بیان اینکه پس از رحلت پیامبر جبهه های باطل در لباس حق ظاهر شدند و اقدام به اختلاف و دشمنی کردند،تصریح کرد: کربلا باید دین ، دنیا و آخرت ما را زنده کند ، کربلا یک امتیازی در تمامی زندگی ائمه اطهار(ع) داشت و آن مشخص شدن حق و باطل بود.

وی با بیان اینکه دو دسته به عاشورا ضربه زدند، اظهار داشت: دسته اول عشاق امام حسین(ع) و دسته دوم دشمنان اهل بیت بودند.

وی با اشاره به مداحی و روضه های سیدالشهدا و بیان برخی مطالب در این روضه ها، افزود: روضه همچون اکسیری زنده کننده و بهترین و مقوی ترین غذا برای انسان است و باید یک حد و اندازه ای داشته باشد.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه ما باید همیشه عاشورا را زنده نگهداریم، خاطرنشان کرد: همه ما باید مواظب و مراقب باشیم و هیئت های مذهبی و مداحان طوری عمل کنند که فردای قیامت برگ برنده ای نزد امام حسن(ع) داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید قدردان کربلا باشیم، بیان داشت: امام حسین(ع) و عاشورا باید دین، اخلاق، رفتار، جامعه، مکتب و راه اهل بیت(ع) را در جامعه ما زنده کند و روشنایی ببخشد.

آیت الله نورمفیدی، خطاب به مداحان و هیئت های مذهبی، تأکید کرد: اگر می خواهیم امام حسین(ع) در قیامت دست ما را بگیرد، باید مضامین شعرها و مداحی هایی که بیان می شود مورد قبول ائمه باشد. 

کد مطلب 1180264

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