ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی مواد غذایی در فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در حاشیه بازدید از چند طرح از جمله افتتاح مجتمع سورت و بسته بندی میوه در ورودی میدان میوه و تربار شیراز اظهار داشت: با وجود خشکسالی پیش آمده و کمبود آبی که در کشور وجود دارد 90 درصد از محصولات غذایی مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود.

وی با بیان اینکه به طور متوسط 25 درصد میوه تولیدی در کشور دچار ضایعات می شود، افزود: ما باید به سمتی حرکت کنیم که این نعمت که با هزار زحمت تولید می شود را مدیریت کرده و ضایعات را کاهش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایجاد صنایع بسته بندی میوه یکی از راهکارهای مهم جهت کاهش ضایعات میوه است، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت صنایع بسته بندی در استان فارس 100 هزار تن است که این ظرفیت با 7.2 میلیون تن میوه تولیدی استان فاصله زیادی دارد.

خرد گفت: استان فارس یکی از استانهای مهم در تولید محصولات غذایی در کشور است از این رو ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع بسته بندی مواد غذایی از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان به شمار می رود که با برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی می توان به این مهم دست یافت.

وی با بیان این که سهم تولید کننده از ارزش نهایی تولید محصولات کشاورزی 30 درصد است و 70 درصد نصیب واسطه ها می شود،افزود: صنایع تبدیلی و بسته بندی نقش مهم و کلیدی در حفظ ونگهداری و ایجاد ارزش افزوده محصول دارد و باعث می شود که سهم تولیدکننده از محصولی که تولید می کند افزایش یابد و مصرف کننده نیز محصول با کیفیت و قیمت مناسب تری به دستش می رسد.

وی اظهار داشت: همانگونه که فارس رتبه اول تولید محصولات کشاورزی را در کشور دارد باید در تولید محصولات سالم نیز شاخص و برتر باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: 90 درصد از محصولات تولید بخش کشاورزی فارس سالم است و برای اینکه در داخل و خارج از کشور این محصولات بازار خوبی داشته باشد باید ضوابط در استفاده از کود و سم رعایت شود و ما امروز کشاورزان و باغداران را در جهت تولید محصولات سالم و ارگانیک ترغیب و حمایت می کنیم و توفیقات خوبی نیز کسب کرده ایم.

وی ادامه داد: هم اکنون در 63 هزار هکتار از اراضی استان محصولات به صورت ارگانیک کشت می شود و نخستین گواهینامه استاندارد محصولات کشاورزی در فارس صادر شد ضمن اینکه رتبه ایران در تولید محصولات سالم در جهان از 186 به 84 ارتقا یافته است.

خرد تصریح کرد: امیداوریم با تشویق و ترغیب سرمایه گذاران از طریق سهل الوصول شدن مجوزهای مربوطه و در اختیار قراردادن تسهیلات ثابت و درگردش مورد نیاز، شاهد شکوفایی بخش صنایع غذایی به خصوص صنعت بسته بندی استان فارس باشیم.