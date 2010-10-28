سهم خراسان جنوبی از صادرات کشور به 100 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اکبر مصباح نوری ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌ های روز صادرات، میزان واردات کشور طی شش ماهه امسال را 29میلیارد و 569 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: سهم خراسان جنوبی از این میزان هفت میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به راه ‌اندازی ترانزیت سوخت از گمرک میل 78 از اوایل آبان‌ ماه جاری، عنوان کرد: این اقدام در کاهش ترافیک مرزی نقش موثری داشته است.

مصباح نوری با بیان اینکه افق روشنی در بازارچه میل 78 و یزدان وجود دارد، اظهار داشت: باید بازارچه‌ هایی که از معبر رسمی فاصله دارند متمرکز و ادغام شوند.

وی در این راستا ادغام بازارچه ‌های مرزی میل 73 و یزدان و نیز ادغام بازارچه دوکوهانه و میل 78 را پیشنهاد کرد.

مصباح نوری بر بازاریابی کالاهای جدید در بازار افغانستان تاکید کرد و بیان داشت: مشتقات نفتی از جمله کالاهایی است که بازار پررونقی در این کشور دارد.

وی افزایش نیروهای گمرک در پایانه‌های مرزی را از جمله سیاست‌های گمرک استان برشمرد و افزود: به منظور جبران نیروی انسانی در گمرکات استان 20 نفر نیروی انسانی جدید طی دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی در پایان به آمایش سرزمین درقانون برنامه پنجم اشاره کرد و یادآور شد: 30 مبدا غیر فعال در بازارچه های مرزی کشور حذف می ‌شوند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از تجلیل 10 صادرکننده برتر استان در ماه جاری خبر داد و گفت: همچنین در مراسم روز ملی صادرات که 29 مهرماه در تهران برگزار شد از صادرکنندگان برتر کشور تجلیل شد.

مهدی ماهگلی عنوان کرد: برای انتخاب صادرکنندگان برتر استان تا کنون دو فراخوان اعلام شده، که طی این دو فراخوان 20 نفر از صادرکنندگان استان ثبت ‌نام کرده‌ اند.

وی سهم خراسان جنوبی برای انتخاب صادرکننده برتر را 10 نفر برشمرد و افزود: این صادرکنندگان می ‌توانند در بخشهای کشاورزی، بازرگانی عمومی، IT و گردشگری فعالیت داشته که صادرکنندگان استان ما بیشتر در زمینه بازرگانی عمومی فعال هستند.

وی در ادامه بر عضویت در اتاق مشترک ایران و افغانستان و همچنین عضویت در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی از سوی تجار و فعالان اقتصادی استان تاکید کرد و بیان داشت: بحث کمیسیون‌های اتاق از اهیمت خاصی برخوردار بوده و این مورد می‌ تواند اقدام اررزشمندی برای رفع موانع و مشکلات پیش رو باشد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان بادآور شد: در بحث زیرساخت ‌ها سرمایه‌ گذاری در استان لازم و ضروری است و از تعاونی‌ها خواست تا در این بخش کمک کنند تا آزمایشگاه و انبار میل 78 ایجاد شود.