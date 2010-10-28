درمانگاه تخصصی ایثار اردبیل رفع پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مصطفی افضلی فرد ظهر پنجشنبه در دیدار با ایثارگران استان اردبیل اظهار داشت: این درمانگاه پس از سه روز تعطیلی و پلمپ، با پیگیری و اعتراض قشر ایثارگر و جانباز و خانواده شهدا مجددا بازگشایی شده است.

وی تلاش به بازگشایی مجدد این درمانگاه تخصصی را دارای بازتاب ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه دانست و اضافه کرد: نباید با اعمال و گفتار غیر اصولی و ناصحیح، وظیفه خود را در برابر شهدا فراموش کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به جهت گیری برخی از افراد در این خصوص افزود: عده ای در این قضیه برای رسیدن به منافع شخصی و برخی نیز به دلیل ترس از موقعیت شغلی و اجتماعی سعی کردند واقعیت را وارونه جلوه کنند که در این مسیر موفق نشدند.

وی این درمانگاه را مطابق توافقات صورت گرفته حق مسلم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عنوان کرد و ابراز داشت: درمانگاه ایثار تنها مرکز درمانی متعلق به ایثارگران بوده و هیچ کس نمی تواند این حق را نادیده بگیرد.

وی همچنین با اشاره به انصراف از استعفا چند روز پیش خود که در پی پلمپ این درمانگاه صورت گرفته بود، خاطر نشان کرد: برای احقاق حقوق قانونی بنیاد شهید و ایثارگران استان، تاکنون دو بار استعفا کرده ام که موافقت نشده است.

این مسئول در تشریح دلایل پلمپ و تعطیلی این درمانگاه متذکر شد: درمانگاه ایثار به دلیل عدم توجه به موافقت نامه منعقد شده در سال 82 بین بنیاد مستضعفان انقلاب و بنیاد شهید استان، توسط بانک سینا و با احکام قضایی پلمپ شده بود.

در پایان این مراسم ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا با طوماری را برای ارائه به رئیس دادگستری استان اردبیل جهت تخصیص کامل این درمانگاه به بنیاد شهید استان امضا کردند.

درمانگاه ایثار اردبیل پیش از ظهر دوشنبه سوم آبان ماه جاری با حکم قضایی و با حضور ماموران انتظامی اردبیل پلمپ شده بود.