به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد ظهر پنجشنبه در جلسه توجیهی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجتمع اصناف و با حضور روسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی و مدیران اجرایی قم برگزار شد، استان قم را در خصوص تولید برخی از کلاهای اساسی مانند تخم مرغ خودکفا دانست و افزود: استان قم تأمین کننده هفت و چهار دهم درصد تخم مرغ کشور است و این موضوع در مورد کالاهای دیگر از جمله گوشت مرغ، محصولات کشاورزی و لبنی نیز صدق می‌کند و در حال حاضر استان قم چند استان دیگر را در تأمین این کالاها حمایت می‌کند.



وی با بیان این که در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این کالاها به همراه کالاهای اساسی در انبارهای استان ذخیره سازی شده است، خاطرنشان کرد: ممکن است در ابتدای اجرای طرح با یک جهش قیمت در بازار روبرو شویم اما با تمهیداتی که اندیشیده شده است این مشکل به راحتی قابل کنترل است چرا که ما در این خصوص از تجربه خوبی برخوردار هستیم.



اجرای طرح هدفمندی یک جهش اقتصادی را برای کشور بدنبال دارد



دهناد با تأکید قرار دادن نقش اصناف در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اظهار داشت: اجرای طرح هدفمندی، کار بسیار بزرگی است که ممکن است در ابتدای امر با مشکلاتی همراه باشد اما بعد از مدتی با اجرای این طرح یک جهش اقتصادی، کاهش مصرف حامل‌های انرژی، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری بیشتر در عمران و آبادانی، شتاب گیری رشد و پیشرفت کشور و ... به وجود خواهد آمد که همه در این مسیر باید با یکدیگر تعامل لازم را داشته باشند.



طبقات بالای جامعه 30 درصد بیشتر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند

معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در خصوص ضرورت اجرای این طرح گفت: دولت یک سوم درآمد سالانه خود را خرج یارانه‌ها می‌کند و این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد این مقدار به درستی نیز توزیع نمی‌شود و طبقات بالای جامعه 30 درصد بیشتر از دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها نفع می‌برند و دولت با اجرای این طرح این هدف را دنبال می‌کند که یارانه‌ها را هدفمند کند تا پولی که به جامعه تزریق می‌شود به صورت عادلانه بین مردم توزیع گردد.



تحریمها تأثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت



وی ادامه داد: عده‌ای زمان اجرای این طرح را درست نمی‌دانند و دلیل گفته خود را نیز تحریم و رکود اقتصادی عنوان می‌کنند ولی باید توجه داشت که این طرح در هر مقطعی که اجرا شود موانعی بر سر راه دارد و در جواب این عده باید گفت که این رکود سراسری است به شکلی که آمریکا و اروپا را نیز دربر گرفته است و اصلا کشور ایران کشوری است که کمترین ضربه را در این بین خورده است، به علاوه ایران دارای تمامی منابع طبیعی و انواع عناصر جدول مندلیف است و حتی اگر دورتا دور ایران را نیز یک چهاردیواری بکشند، کشور دچار مشکل نخواهد شد و تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی آن نخواهند داشت.



هدفمندی یارانه‌ها به معنی قطع یا حذف یارانه‌ها نیست



دهناد همچنین در خصوص برخی شایعات و کج فهمی‌ها در مورد اجرای این طرح خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به معنی افزایش قیمت‌ها نیست تا در جامعه مشکل ایجاد شود به علاوه اجرای این طرح به معنی قطع یا حذف یارانه‌ها هم نیست و یارانه‌ها از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود و فقط شکل آن تغییر می‌کند و شکل عادلانه‌ای به خود می‌گیرد.



هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار مصوب جلسه هیئت دولت در قم



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جلسه هیئت دولت در روز گذشته در قم اشاره کرد و گفت: در این جلسه هزار و 400 میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌ها در قم مصوب شد که این در تاریخ اعتبارات استان بی‌سابقه بوده است و این به دلیل حضور و تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به قم بوده است.



وی اختصاص این مبلغ را فرصتی در جهت جبران عقب ماندگی‌های استان قم دانست و افزود: بنابر گفته مقام معظم رهبری قم آبروی نظام جمهوری اسلامی است و مفهوم آن این است که قم باید در هر بخش الگو و سرآمد باشد تا بتواند آبروی نظام باشد و یکی از آن موارد نیز اجرای صحیح و هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان است که باید در این زمینه برای سایر استان‌ها الگو باشد.