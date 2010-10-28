40 درصد بیمارستانهای گلستان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد اشعاری عصر پنجشنبه در حاشیه همایش حاکمیت بالینی در گرگان افزود: یکی از برنامه های این دانشگاه، خارج کردن بیمارستانهای قدیمی، تغییر کاربری و ترمیم آنهاست.

وی اظهار داشت: بیمارستان پنجم آذر گرگان که 70 سال از قدمت آن می گذرد درحال تهیه برای جایگزینی آن هستیم و بیمارستان صیاد شیرازی نیز در حال نوسازی است.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستانهای گنبد و بندرگز نیز از بیمارستانهای فرسوده استان هستند که باید نوسازی شوند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بیشترین مشکلات مربوط به بیمارستانهای استان را در بخش ابنیه دانست و گفت: برای این حوزه نیز باید برنامه ریزی شود.

اشعاری افزود: بیمارستان 96 تختخوابی علی آباد کتول نیز در حال راه اندازی است و خدمات از بخش بیمارستان قدیمی به جدید در حال انجام است.

