حسین الله کرم در گفتگو با خبرنگار مهر که در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات آغاز شد، در بیان ارزیابی قدرت رسانه‌های داخلی در مواجهه با جنگ نرم دشمنان اظهار داشت: من فکر می‌کنم وضعیت به وجود آمده در 16 ماه گذشته نشان دهنده رشد و توانمندی‌ رسانه‌های داخلی در تولید قدرت نرم است.



وی اضافه کرد: ما طی 16 ماه گذشته توانستیم با بازتولید قدرت نرم، نوعی از بصیرت را در توده مردم به وجود بیاوریم به طوری که تحت تاثیر این بصیرت در یوم‌الله 9 دی و 22 بهمن سال گذشته یک حضور پرقدرت داشته باشیم و این نشان دهنده توانمندی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی کنونی ما از یک سو با قدرت اینترنتی دشمن و از سوی دیگر با فضای دیجیتالی آنها روبرو هستیم، گفت: مردم کشورمان در حال حاضر حداقل با دو رسانه پرقدرت خارجی به نام بی بی سی و VOA روبرو هستند.



این موسس گروه انصار حزب الله دلیل به نتیجه نرسیدن تهاجم دشمن در 16 ماه گذشته را ناشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: اگر قدرت انقلاب اسلامی توسط رسانه ها در جامعه ما به خوبی مطرح شود اساسا در مقابل میکروب های سیاسی اجتماعی که رهبری از آن نام برده اند واکسینه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: واکسینه کردن در مقابل تهاجم میکروبی می بایست از طریق آگاهی صورت گیرد و بستر این آگاهی رسانه ها هستند.

حمایت دولت از رسانه ها گسترده تر شود

الله کرم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به وضعیت موجود جهانی توجه ویژه ای کند و به حمایت گسترده تر از رسانه ها بپردازد، گفت: البته جدا کردن نمایشگاه مطبوعات از نمایشگاه کتاب که یک نوع استقلال رسانه ها به شمار می رود خود حمایت دولت از رسانه ها را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: تردیدی نیست که انقلاب اسلامی و ساختار سیاسی موجود برای مقابله با دشمن باید به تقویت رسانه های داخلی بپردازند. که در این رابطه افزایش بودجه و امکانات برای گسترش فضای رسانه ای یک پایه و اصل به شمار می رود.

این فعال سیاسی با یادآوری اینکه امروز کنگره آمریکا نزدیک 80 میلیون دلار برای مقابله با کشور ما بودجه در نظر گرفته است، گفت: این بودجه صرفا برای گسترش فضای رسانه ای ، دیجیتالی و سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران هزینه می شود.

الله کرم با بیان اینکه آنها به طور مستقیم سعی می کنند با جذب مردم کشور ما وضعیت را روز به روز علیه ما شدت دهند، گفت: ما هم بایستی سعی کنیم با استفاده از فضای سایبری بتوانیم مردمی را که در جهان با ما همسو هستند را جذب کنیم، در حالی که هم اکنون مشاهده می کنیم در داخل کشور هنوز دچار مشکلاتی هستیم.

وابسته نظامی سابق ایران در بوسنی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال شما نیازمند داشتن یک ساختار تشکیلاتی هستید تا بتوانید خودتان اولا نسبت به همدیگر همپوشانی داشته باشید و ثانیا با توجه به ضعفی که فضای رسانه ای جریان غرب گرا در داخل کشور پیدا کرده است و مردم نسبت به آن بی توجه شده اند، به ایفای نقش بپردازید.

وی ابراز امیدواری کرد خبرگزاری ها خصوصا خبرگزاری مهر به عنوان یکی از سردمداران جریان مستقل در اندیشه پردازی و تولید قدرت نرم بتوانند بیشتر از گذشته به جامعه خدمت کنند.

با بد حجابی سیاسی مواجهیم

این عضو هسته مرکزی گروه انصار حزب الله در بخش دیگری از گفتگو با مهر ، در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه نیز گفت: ما با لایه های مختلفی از پدیده بدحجابی در داخل کشور روبرو هستیم که یکی از این لایه ها لایه ای است که از سوی دشمن خارجی در قالب گروه ها و مانکن ها فرهنگ مبتذل غربی را در جامعه ترویج می کنند که باید نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با آنها برخورد شدید و قاطع کنند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه لایه دوم بدحجابی در جامعه لایه ای است که تحت تاثیر فضای دیجیتالی دشمن قرار گرفته است و عمدتا سیاسی عمل می کند، گفت: امروز ما با بدحجابی سیاسی روبرو هستیم که برای مقابله با این لایه هم نیازمند برخورد امنیتی و هم نیازمند آگاه سازی توده های مردم هستیم.

الله کرم اضافه کرد: اما لایه عموم تری وجود دارد که آن توده مردم هستند که عمدتا اسلام را دوست دارند و حجاب اسلامی را رعایت می کنند اما متاسفانه با این وجود بخشی از این لایه سوم تحت تاثیر لایه اول ( مانکن نماها) و لایه دوم ( بدحجابان سیاسی) قرار گرفته اند.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند با این دسته افراد باید به طور نرم افزاری برخورد کرد و به گسترش تولید فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پرداخت تا بدحجابی جایگاه خود را از دست بدهد.

هشدار نسبت به احتمال حرکت آنارشیستی حزب اللهی ها

وی با تاکید بر اینکه الگوی ما باید الگوی برخورد قانونی باشد، گفت: با وجود اینکه معتقد هستند که باید از سوی مسئولان برخورد قانونی با این هنجارشکنی در جامعه صورت گیرد اما اگر امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم تعطیل شود و یا مسئولان ساز و کار لازم را برای ظهور و بروز آن به وجود نیاورند ما به زودی شاهد یک حرکت آنارشیستی ( هرج و مرج طلبی) مجدد از سوی جریان های حزب اللهی خواهیم بود.

الله کرم با بیان اینکه البته ما جایگاه دولتی را برای خود دولت محفوظ می دانیم و معتقدیم که دولت باید عملکرد قانونی در همه زمینه ها به ویژه اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه داشته باشد، گفت: اما همین قوانین اسلامی برای مردم جایگاهی قائل شده اند که این جایگاه با حضور در صحنه و امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد اما فقط در چارچوب لسانی نه اجرایی.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت و مسئولان ذیربط بتوانند فضا و جایگاهی را برای حضور مردم در صحنه ایجاد کنند و الا مردم بیکار نخواهند نشست.

پاسخ به شبهات درباره حقوق میلیونی

الله کرم در بخش دیگری از این گفتگو در بیان علت دریافت حقوق سه میلیون تومانی خود در بوسنی هرزگوین ( اوایل 86 تا اوایل 89 ) که پیش از این موجب حاشیه سازی رسانه ای برای وی شده بود ، گفت: دیپلمات ها به دلیل هزینه سنگین زندگی در کشورهای خارجی حقوق بالایی را دریافت می کنند که من هم از این قاعده مستثنی نبودم.



وابسته نظامی سابق ایران در بوسنی با اشاره به اینکه دیپلمات ها عمدتا بر اساس وضعیت و سطح زندگی در کشورهای هدف بین درجات یک تا چهار تقسیم می شوند گفت: به دلیل اینکه من در اروپای شرقی بوده ام دیپلمات درجه دو محسوب می شدم و 3 میلیون تومان ماهیانه حقوق می گرفتم که تماما در راستای هزینه های سنگین زندگی در آنجا صرف می شد.

الله کرم تصریح کرد: این حقوق بالا برای این است که دیپلمات ها بتوانند شان دیپلماتیکی و همچنین شان کشور خود را حفظ کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال اجاره بهای مسکن در آنجا بیش از 2.5 میلیون تومان بود که بایستی حقوقی بیش از 2.5 میلیون تومان گرفت تا بتوان اجاره بهای مسکن را در این کشورها پرداخت کرد.

این فعال سیاسی گفت: دولت مسکنی را در اختیار ما قرار نداد و مسکن دیپلماتها باید در مکان های مناسب به لحاظ امنیتی و پرستیژ اجتماعی در کشور هدف باشد که در میهمانی های دیپلماتی برگزار می شود شان نظام اسلامی حفظ شود.

الله کرم با بیان اینکه طبق قانون رفت و آمدها و نوع مدارس بچه های دیپلمات ها هم باید از یک سطح بالایی برخوردار باشد، گفت: به عنوان مثال یک دیپلمات و خانواده اش حق ندارد از فروشگاههای درجه دو و سه مایحتاج خود را تامین کند بلکه باید از بهترین فروشگاهها خرید کند.