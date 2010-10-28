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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه در کردستان آغاز شد

طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه در کردستان آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان از آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری بعد از ظهر پنجشنبه و در همایش اصناف و هدفمند کردن یارانه ها که با حضور روسای اتحادیه های صنفی استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای کنترل قیمت و برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها با مشارکت سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی در استان کردستان آغاز شد.

وی عنوان کرد: با توجه به تدوین بسته نظارتی در وزارت بازرگانی و با مشارکت و همکاری سایر دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی از جمله، سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع قضایی و مجامع امور صنفی طرح نظارتی ویژه در استان آغاز شده است که انتظار می رود اقشار مختلف مردم نیز تخلفات احتمالی در حوزه های گرانفروشی و یا کم فروشی را با سازمان بازرگانی در میان بگذارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: بازرسین سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی میزان نظارت خود را بر بازار افزایش داده و با افراد سودجو و فرصت طلبی که به بهانه آغاز هدفمند کردن یارانه ها نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اقدام می کنند، برخورد خواهند کرد.

اسراری با اشاره به مشخص کردن 251 مرکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان کردستان، خاطرنشان کرد: با آغاز این طرح 251 واحد صنفی در سراسر استان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با نظارت سازمان بازرگانی توزیع می کنند که در حال حاضر این واحدهای صنفی و مراکز عرضه مشخص و در زمان اجرایی کردن طرح با نصب اطلاعات کامل خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه می دهند.

وی گفت: تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در کشور اعلام نشده و با واحدهای صنفی و توزیع کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در کردستان که قیمت ها را افزایش دهند، برخورد می شود.

در ادامه این جلسه بسته های سیاستی وزارت بازرگانی در حوزه های نظارت، آرد و نان و حمایت از تولید کنندگان توسط مسئولان مربوطه برای روسای اتحادیه های صنفی استان کردستان تبیین و تشریح شد.

کد مطلب 1180274

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