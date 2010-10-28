طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری بعد از ظهر پنجشنبه و در همایش اصناف و هدفمند کردن یارانه ها که با حضور روسای اتحادیه های صنفی استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای کنترل قیمت و برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها با مشارکت سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی در استان کردستان آغاز شد.

وی عنوان کرد: با توجه به تدوین بسته نظارتی در وزارت بازرگانی و با مشارکت و همکاری سایر دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی از جمله، سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع قضایی و مجامع امور صنفی طرح نظارتی ویژه در استان آغاز شده است که انتظار می رود اقشار مختلف مردم نیز تخلفات احتمالی در حوزه های گرانفروشی و یا کم فروشی را با سازمان بازرگانی در میان بگذارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: بازرسین سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی میزان نظارت خود را بر بازار افزایش داده و با افراد سودجو و فرصت طلبی که به بهانه آغاز هدفمند کردن یارانه ها نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اقدام می کنند، برخورد خواهند کرد.

اسراری با اشاره به مشخص کردن 251 مرکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان کردستان، خاطرنشان کرد: با آغاز این طرح 251 واحد صنفی در سراسر استان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با نظارت سازمان بازرگانی توزیع می کنند که در حال حاضر این واحدهای صنفی و مراکز عرضه مشخص و در زمان اجرایی کردن طرح با نصب اطلاعات کامل خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه می دهند.

وی گفت: تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در کشور اعلام نشده و با واحدهای صنفی و توزیع کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در کردستان که قیمت ها را افزایش دهند، برخورد می شود.

در ادامه این جلسه بسته های سیاستی وزارت بازرگانی در حوزه های نظارت، آرد و نان و حمایت از تولید کنندگان توسط مسئولان مربوطه برای روسای اتحادیه های صنفی استان کردستان تبیین و تشریح شد.