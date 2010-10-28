کنگره بزرگداشت علامه ملامحمد اشرفی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام سید حسین ابراهیمیان ظهر پنجشنبه در همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر با موضوع عرفان حقیقی و عرفان کاذب اظهار داشت: این همایش به منظور تجلیل از مقام شامخ این استاد گرانقدر عرفان و اخلاق در مازندران برگزار می شود.
وی با اشاره به عرفان و تعاریف موجود در جامعه خاطر نشان کرد: عرفان در لغت به معنی شناخت و آگاهی یافتن است و در اصطلاح به عرفان نظری و عملی تقسیم شده است.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد منطقه سه کشور بیان داشت: عرفان عملی یعنی پیمودن منازل دهگانه سیر و سلوک و رسیدن به مقام فنا است که که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ابراهیمیان با بیان اینکه عرفان رسیدن به حقیقت و یقین است اضافه کرد:علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین از مراتب عرفان است که رسیدن به حق الیقین در واقع ذوب شدن در حقیقت هستی و همان خدایی شدنی است که منصور حلاج گفتو بر بالای دار رفت.
وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از انسانها تنها در جهان احساسی در گیر شده اند و به این مقوله پرداخته اند و به ندرت انسان هایی به جهان شناسی دست یافته اند.
ابراهیمیان گفت: اکثریت ما انسانها از قلب به شناخت نرسیدیم و در واقع هرگز به جهان شهودی نرسیدیم و این درک برای عرفاست.
وی حرکت عارف را در پنج حرکت عنوان کرد و یادآور شد: حرکت از مبدا حرکت، مقصد، منازل دهگانه، حالات و مقامات و انتخاب استاد اجمله مراحل سیر و سلوک عارفانه است که انتخاب استاد ازمهمترین آن است.
ابراهیمیان اظهار داشت: انسان برای سیر و سلوک با انتخاب استاد نیمی ازراه را پیموده است.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: طی الارض، دید برزخی، مقام اخبار عن الغیب، قدرت تصرف و رسیدن به حقیقت و حقیقت واقعی شدن از مقامهای این سیر و سلوک است.
ابراهیمیان اظهار داشت: گرایش به انواع عرفان های نوظهور نیز به دلیل عدم وجود استاد است و انتخاب استاد سخت ترین و مشکل ترین قدم در سیر و سلوک است که باید توجه شایانی به این امر شود.
دبیر همایش عرفانهای حقیقی و کاذب دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر نیز بیان داشت: در دو دهه گذشته هجمه های وسیعی از عرفان های کاذب در جوامع اسلامی ظهور و بروز کرده است که باید با موضع گیری درست توسط اساتید حوزه و دانشگاه، عرفان اسلامی جایگزین شود.
وحید رحمانی خلیلی اظهار داشت: عرفان اصیل اسلامی در گفتار و اعمال ائمه ما وجود دارد و باید این عرفان بدرستی درجوامع اسلامی توسط اهل فن در حوزه و دانشگاه به جوانان شناسانده شود.
علامه ملا محمد اشرفی از مفاخر عالم و از فقهای نامدار جهان اسلام ، عالم ربانّی، مجتهد سبحانی ، عارف و اصل حضرت آیه الله العظمی ملا محمد اشرفی معروف به مقدس اشرفی و حاجی اشرفی است. وی درسال 1219 قمری در نیمه شعبان و در شهر بهشهر دیده به جهان گشود.
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