همکاری اصناف درصد موفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهاد عزت پور ظهر پنج شنبه و در حاشیه همایش اصناف و هدفمند کردن یارانه ها که به همت سازمان بازرگانی کردستان برگزار گردید، اظهار داشت: همکاری و تعامل بازاریان و اصناف با دستگاه ها و سازمان های دولتی در راستای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار موثر است.

وی ادامه داد: اصناف و بازاریان با توجه به ارتباط مستقیم با مردم نقش بسیار مهمی در راستای اجرایی کردن هر چه بهتر این طرح دارند و در این راستا باید با برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیه آنها زمینه را برای موفقیت هر چه بهتر در قانون هدفمند کردن یارانه ها در سراسر کشور فراهم کرد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان سنندج بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر و با تکیه بر هماهنگی و تعامل مناسب اصناف و بازاریان استان کردستان با دستگاه های دولتی به ویژه سازمان بازرگانی اقدامات بسیار خوبی در جهت اجرایی کردن هر چه بهتر این قانون انجام و امیدواریم که در ادامه نیز این همکاری و تعامل ادامه داشته باشد.

عزت پور بر اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم در خصوص اهمیت اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و گفت: مردم باید در جریان چگونگی اجرای این قانون و همچنین تاثیر بسیار خوب آن بر وضعیت کشور قرار گیرند که در این راستا باز هم می توان از جایگاه بازار و مجامع امور صنفی استفاده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصناف و بازاریان کشور از تمامی تلاش خود برای کمک به اجرایی کردن هر چه بهتر این قانون استفاده خواهند کرد و با توجه به تدوین بسته های حمایتی در وزارت خانه های مختلف امیدواریم که این قانون با موفقیت بسیار بالایی در کشور اجرایی شود.

در ادامه این جلسه بسته های سیاستی وزارت بازرگانی در حوزه های نظارت، آرد و نان و حمایت از واحدهای تولیدی توسط مسئولان مربوطه برای روسای اتحادیه های صنفی استان کردستان تبیین و تشریح شد.