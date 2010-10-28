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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

فیلم "خانه ام ابریست" در جشنواره بین المللی آلبانی به نمایش درآمد

اردبیل - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "خانه ام ابریست" ساخته کریم عظیمی کارگردان اردبیلی در افتتاحیه جشنواره بین المللی "فیلمهای نو" در کشور آلبانی به نمایش در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیلم کوتاه "خانه ام ابریست" در بخش آزاد به این جشنواره راه یافته بود و برای نمایش در مراسن افتتاحیه انتخاب شده است.

جشنواره بین المللی  "فیلمهای نو" در آلبانی از پنجم آبان ماه جاری آغاز شده و در آن فیلمهای کوتاه منتخب از سراسر جهان در دو بخش دانشجویی و آزاد حضور دارند.

فیلم "خانه ام ابریست" پیش از این نیز توانسته بود با نمایش در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی عناوین متعددی را برای استان اردبیل کسب نماید.

این فیلم چندی پیش در جشنواره منطقه‌ای "آلامتوی" ایلام عناوین بهترین فیلم و بهترین تدوین را کسب کرده بود.

کد مطلب 1180280

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