به گزارش خبرنگار مهر، معاونان دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی در پایان بیست و چهارمین نشست مشترک خود بر نکته هایی جهت پیگیری در دانشگاهها تاکید کردند.
این معاونان بر اهتمام و کوشش ویژه جهت انجام فعالیت های قرآنی و نشر و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه خصوصا دانشگاه و بر گسترش بینالمللی این فعالیتها تاکید کردند.
معاونان دانشجویی همچنین از هیئت دولت درخواست کردند که در سفرهای استانی به موضوع ساخت خانه های فرهنگ برای دانشگاه های علوم پزشکی توجه لازم صورت گیرد و همچنین شاخصهای لازم جهت تاثیر فعالیتهای فرهنگی در ارتقاء و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی تدوین شود.
معاونان دانشگاههای علوم پزشکی آمادگی خود را برای برگزاری کرسی های آزاداندیشی در این دانشگاهها با همکاری دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اعلام کردند و خواستار همکاری ویژه روسای دانشگاهها برای تخصیص کامل بودجههای فرهنگی و دانشجویی شدند.
معاونان دانشگاههای علوم پزشکی همچنین خواستار ایجاد ردیف اعتباری ویژه برای ایمن سازی و مقاوم سازی خوابگاهها و تلاش بیشتر دانشگاهها در اختصاص بودجه و امکانات برای گسترش فرهنگ قرآنی، امور فرهنگی و ورزش در دانشگاهها شدند.
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