احداث هزار باب مسجد از محل در آمد زکات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین نبی لو ظهر پنجشنبه در نشست خبری در بیرجند با بیان اینکه یک هزار و 830 باب مسجد در کشور طی سال گذشته از محل در آمد زکات ساخته شده است، گفت: از این تعداد 70 مسجد سهم خراسان جنوبی بوده است.

وی اضافه کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 500 میلیارد ریال زکات در سطح کشور جمع آوری شده است.

نبی لو از پیشنهاد چهار هزار و 200 پروژه عمرانی در سال جاری از محل در آمد زکات خبر داد و گفت: در چهار ماهه اول سال جاری بستر سازی، فرهنگسازی و تامین امکانات لازم در ستاد صورت گرفته است.

وی اولویت مصرف زکات را برای فقرا عنوان و بیان کرد: از زکات جمع آوری شده سال گذشته 180 میلیارد ریال صرف جهیزیه، درمان، تحصیل مسکن نیازمندان شده است.

نبی لو از اجرای سه هزار و 285 پروژه عمرانی طی سال گذشته در سطح کشور خبر داد و عنوان کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 490 میلیارد ریال از زکات جمع آوری شده در کشور به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه در دین اسلام زکات یک امر واجب است، خاطر نشان کرد: از 48 هزار روستای دارای سکنه در سطح کشور 33 هزار روستا در امر زکات تعامل دارند.

دبیر ستاد احیای زکات کشور نبی لو در پایان با بیان اینکه اگر این فریضه الهی کامل و جامع انجام شود در روستاهای کشور فقیر وجود نخواهد داشت، یادآور شد: بیشترین سهم دریافتی زکات در کشور به ترتیب از استان‌های خوزستان، فارس و خراسان رضوی است.