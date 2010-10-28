سفر رهبر انقلاب به قم سرآغاز حرکتی عظیم برای دستیابی به افقهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور آمده است: محضر ولی امر مسلمین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای‌(مدظله العالی)



سلام علیکم و علی عبادالله الصالحین؛



حضور نورانی شما در آشیانه آل محمد(ص)، شهر کرامت و فضیلت، شهر بصیرت، جهاد و اجتهاد؛ قم مقدس مایه دلگرمی مردمانی شد که در نگاه‌هایشان عشق به انقلاب و آرمان‌های آن پیر سفر کرده موج می زند. حماسه حضور مردم این شهر برای چشم‌های مشتاق، تداعی کننده عظمت ظهوری است که در آینده‌ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد و جهان با دست یداللهی او به سرمنزل امن و آرامش خواهد رسید.



در ادامه پیام آمده است: آمدن شما به شهر نورانیت ناب اهل بیت‌(ع)، هم برای مقیمان این مرزو بوم منشأ خیر و برکت بوده و هست، هم برای همه مسلمین نقطه تحولی در عرصه اندیشه و تفکر خواهد بود، اهتمام حضرتعالی به پرورش اندیشه‌های متعالی در حوزه‌های علوم دینی، توجه به زندگی مکتبی فرزندان انقلاب، فزونی بصیرت و ژرف اندیشی در عرصه تقابل با دشمنان توجه به ذخیره‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرعت روند احیا عمرانی استان قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و تزریق روحیه امید و تقویت فرهنگ کار و تلاش برای خدمت به مردم فهیم این سرزمین تنها اندکی از ره آورد این سفر تاریخی بوده است.



استاندار قم در بخش دیگر پیام خود تصریح کرده است: برخود می‌بالیم در کشوری تنفس می‌کنیم لبریز از تعالی و معنویت و در پناه مردی روزگار به صدق و صفا می‌گذرانیم که کلام و مرام و همتش یاد‌آور حکومت کریمه موعود است. آمدن شما به شهر فقاهت بی‌شک سرآغاز حرکتی است عظیم برای دستیابی به افق‌های جدید.



در پایان پیام آمده است: برکات حضور شما را نمی‌توان در واژه‌ها خلاصه کرد‌، به همین بسنده می‌کنیم که این دهه دیدار در شهر گلدسته‌های بر افراشته، برای همیشه در حافظه این دیار ماندگار شد و ما شکرگذار این تفضل شیرین خداوند تا همیشه خواهیم بود.