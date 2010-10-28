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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

در آذربایجان غربی؛

2600 واحد مسکونی برای بازنشستگان نیروهای مسلح احداث می شود

2600 واحد مسکونی برای بازنشستگان نیروهای مسلح احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح آذربایجان غربی از در دست احداث بودن دو هزار و 600 واحد مسکونی برای بازنشستگان نیروهای مسلح در سطح استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اصغر احمدی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان نقده افزود: از این تعداد دو هزار و 500 واحد اوایل سال آینده و 100 واحد که در قالب مسکن مهر اجرا می شود، تا پایان سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این واحدها بیش از 150 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می شود، همچنین از پرداخت 60 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت تامین نیاز بازنشستگاه استان در زمینه های مختلف در سالجاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد حیدری زاد امام جمعه نقده نیز در این همایش از جانفشانی ها و تلاش های پیشکسوتان نیروهای مسلح در راه دفاع از کیان میهن اسلامی تقدیر کرد.

در ادامه این همایش از جانفشانی و زحمات بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان نقده با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.

شهرستان نقده در جنوب آذربایجان غربی واقع شده که بر اساس سرشماری سال 85 بالغ بر 117 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1180294

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