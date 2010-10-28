تیم فوتبال نوجوانان ایران حذف شد/ صعود کره شمالی و سوریه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز پنجم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز پنجشنبه با توقف تیم نوجوانان ایران برابر سوریه، برتری کره شمالی مقابل عمان و صعود تیم‌های سوریه و کره شمالی از گروه B به مرحله حذفی مسابقات به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای گروه B این مسابقات، تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و سوریه در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برابر هم صف آرایی کردند که در پایان این دیدار تیم کشورمان با نتیجه تساوی یک بر یک برابر سوریه متوقف شد.

در این بازی که قضاوت آن برعهده "نواف عبدالله شکرالله" از بحرین بود، سیاوش حق نظری (5) برای ایران و عدنان التاکی (78) برای سوریه گل زدند. داوود بهادری و میلاد سرلک از تیم ایران و"بلاد حمدی" و "عدنان التاکی" از تیم سوریه هم بازیکنان اخطاری مسابقه بودند.

داور بحرینی این دیدار داوود فنایی مربی دروازه‌بان‌های تیم نوجوانان کشورمان را به دلیل اعتراض به روند داوری اخراج کرد تا وی ادامه مسابقه را از روی سکوها تماشا کند. دروازه بان ذخیره تیم سوریه هم در دقیقه 79 از زمین مسابقه اخراج شد.

میثم لباف، آرمین ناصری‌نژاد (میلاد سرلک - 72)، داوود بهادری، مازیار حسین‌نشتایی، سعید آقایی (بهمن جهان تیغ - 36)، میلاد کنعانی‌زادگان، مهدی مهدی‌پور، ساسان رجب‌زاده، علی فتحیان (عظیم مقدم - 54)، سیاوش حق نظری و سردار آزمون بازیکنانی بودند که در دیدار با سوریه برای تیم ایران به میدان رفتند.

در دیگر دیدار این گروه که در ورزشگاه جار تاشکند برگزار شد، تیم‌ کره شمالی برابر عمان به پیروزی 2 بر یک دست یافت که "یانگ چوی" (20 و 60) گل‌های تیم کره شمالی را وارد دروازه عمان کرد و "عبدالرحمن" در دقیقه 89 تک گل عمان را به ثمر رساند.

با توجه به این نتایج تیم کره شمالی با هفت امتیاز صدرنشین گروه B شد و به همراه تیم سوریه که با پنج امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت به مرحله حذفی مسابقات صعود کرد. تیم‌های ایران با چهار امتیاز و عمان بدون امتیاز هم از راهیابی به مرحله حذفی مسابقات بازماندند.