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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

با بستن مدارس و راهها؛

طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شرق کرمان را درنوردید

طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شرق کرمان را درنوردید

کرمان - خبرگزاری مهر: طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شرق کرمان را درنوردید و موجب تعطیلی مدارس و بسته شدن راههای روستایی و خسارت به بخش کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شهرستان فهرج در شرق کرمان را درنوردید و موجب بروز خسارات زیادی در بخشهای مختلف شد و مدارس را در مقاطع مختلف تعطیل کرد.

شدت طوفان که صبح پنجشنبه آغاز شد موجب شد روال عادی زندگی مردم مختل شود و معابر شهر فهرج و روستاهای اطراف به خصوص در بخش نگین فهرج دچار شن گرفتگی گسترده شود.

این طوفان برق برخی مناطق را نیز قطع کرد و تعدادی از درختان را در سطح شهر شکست.

فرماندار فهرج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: این طوفان که صبح امروز در شهرستان شروع شد و شهر فهرج و بخش نگین فهرج را در برگرفت.

حسین زین الصالحین تصریح کرد: طوفان برخی راههای روستایی را نیز بست و برق برخی مناطق قطع شد که با تلاشهای صورت گرفته هم اکنون راهها باز شده و برق تمام مناطق نیز وصل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طوفان به بخش کشاورزی نیز خسارت وارد کرده و کانالهای آب و قنوات دچار شن گرفتگی شده است. وی ادامه داد: تعطیلی مدارس روز پنج شنبه نیز به همین دلیل در تمام مقاطع روی داد.

فرماندار فهرج افزود: ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان تشکیل شده است و اقدامات لازم برای رفع شن گرفتگی معابر در حال انجام است.

وی گفت: خوشبختانه هم اکنون از شدت طوفان کم شده است و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده در حال انجام است.

شهر کرمان نیز عصر پنجشنبه پس از گذشت ماهها شاهد بارش خفیف باران بود.

کد مطلب 1180300

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