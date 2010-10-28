طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شرق کرمان را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شهرستان فهرج در شرق کرمان را درنوردید و موجب بروز خسارات زیادی در بخشهای مختلف شد و مدارس را در مقاطع مختلف تعطیل کرد.

شدت طوفان که صبح پنجشنبه آغاز شد موجب شد روال عادی زندگی مردم مختل شود و معابر شهر فهرج و روستاهای اطراف به خصوص در بخش نگین فهرج دچار شن گرفتگی گسترده شود.

این طوفان برق برخی مناطق را نیز قطع کرد و تعدادی از درختان را در سطح شهر شکست.

فرماندار فهرج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: این طوفان که صبح امروز در شهرستان شروع شد و شهر فهرج و بخش نگین فهرج را در برگرفت.

حسین زین الصالحین تصریح کرد: طوفان برخی راههای روستایی را نیز بست و برق برخی مناطق قطع شد که با تلاشهای صورت گرفته هم اکنون راهها باز شده و برق تمام مناطق نیز وصل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طوفان به بخش کشاورزی نیز خسارت وارد کرده و کانالهای آب و قنوات دچار شن گرفتگی شده است. وی ادامه داد: تعطیلی مدارس روز پنج شنبه نیز به همین دلیل در تمام مقاطع روی داد.

فرماندار فهرج افزود: ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان تشکیل شده است و اقدامات لازم برای رفع شن گرفتگی معابر در حال انجام است.

وی گفت: خوشبختانه هم اکنون از شدت طوفان کم شده است و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده در حال انجام است.

شهر کرمان نیز عصر پنجشنبه پس از گذشت ماهها شاهد بارش خفیف باران بود.