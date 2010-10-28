946 زائر از اردبیل به سرزمین وحی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فخرالدین هاشمی بعد از ظهر پنج شنبه در اعزام اولین گروه زائران استان به سرزمین وحی اظهار داشت: این تعداد با چهار پرواز شرکت ایران ایر به جده اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه اولین پرواز امروز در ساعت 14.35 دقیقه به مقصد جده پرواز کرده است، اضافه کرد: در ساعت 17.25 دقیقه نیز دومین پرواز بیش از 250 زائر خانه خدا را به جده انتقال و سپس این زائران به شهر مدینه منوره اعزام می شوند.

معاون فرودگاه های استان یاد آور شد: روز جمعه هفتم آبان ماه نیز دو پرواز در ساعتهای 10 صبح و 20 شب از این فرودگاه زائران را به جده منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه امسال برخلاف سالهای قبل زمان بازگشت حجاج اعلام نشده است، افزود: به دلیل انجام تعمیرات در فرودگاه مدینه و کاهش پروازها و نیز شلوغی فرودگاه جده، زمان پروازها اعلام نشده و زائران این استان در فاصله 29 تا 35 روز از زمان ورود به اردبیل اعزام خواهند شد.

هاشمی همچنین با اشاره به فعالیتهای این فرودگاه در خصوص ارائه خدمات فنی، رفاهی و ایمنی به مسافران و مستقبلین، از آمادگی کامل پرسنل عملیاتی، فنی، خدماتی و سایر عوامل خبر داد و تصریح کرد: کلیه پرسنل فرودگاه اردبیل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و پروازهای ورودی و خروجی در آماده باش کامل قرار دارند.

وی تعبیه مکانهایی برای استراحت زائران، توسعه فضای نمازخانه، تهیه سرویسهای بهداشتی و نمازخانه برای مستقبلین در فضای محوطه، راه اندازی پارکینگ 36 هزار مترمربعی، توزیع بروشور حاوی هشدارهای بهداشتی و ایمنی و... را از دیگر اقدامات فرودگاه اردبیل برای آسایش حجاج و شهروندان عنوان کرد.

معاون فرودگاه های استان ابراز داشت: همچنین امسال در راستای تکریم زائران مسن و نیازمند جسمی سرزمین وحی، "AIR BE RICH" (جت وی) منصوبه در این فرودگاه را جهت جابجایی زائران به پروازهای حج اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه امسال بحث عدم انتقال مواد مخدر به کشور عربستان نیز به طور جدی و حیثیتی مطرح شده بود، خاطر نشان کرد: فرودگاه اردبیل در این زمینه و خارج از وظایف خود، توانست این بحث را به صورت جدی در قالب کاروانها مطرح و پیگیری نماید.

این مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان موسم حج تمتع و بازگشت زائران، هیچ گونه مشکلی در زمینه پروازها به لحاظ تاخیر، نامساعد بودن هوا و... در این فرودگاه بروز نکند.